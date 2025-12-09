search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 15:32
09.12.2025 14:07

Καλύβια: Εντοπίστηκαν καλάσνικοφ και πιστόλια σε κλεμμένο όχημα – Συνελήφθη 37χρονος

09.12.2025 14:07
astynomia_peripoliko

Βαρύ οπλισμό εντόπισε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μέσα σε ένα κλεμμένο αυτοκίνητο στα Καλύβια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, κατά τη διάρκεια διερεύνησης πληροφορίας για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή, οι αστυνομικοί είχαν θέσει υπό παρακολούθηση έναν 37χρονο. Ακολούθησε επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε μάνδρα του 37χρονου όπου εντοπίστηκαν κλεμμένες μηχανές και αυτοκίνητα.

Στη συνέχεια, σε έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του «ελληνικού FBI», στο εσωτερικό των κλεμμένων ΙΧ εντόπισαν τρία καλάσνικοφ, δύο πιστόλια με σιγαστήρες, γεμιστήρες, φυσίγγια, γάντια, κράνη και μπιτόνια γεμάτα βενζίνη. Τα όπλα έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για βαλλιστική εξέταση.

Ο 37χρονος, ο οποίος συνελήφθη, είναι γνωστός τις Αρχές καθώς όταν ήταν ανήλικος είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία. Μάλιστα, τότε είχε καταφέρει να αποδράσει αλλά στη συνέχεια συνελήφθη και πάλι. Επίσης, έχει απασχολήσει τις Αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και για κατοχή όπλων.

