Ζωγράφου: Στο ΚΑΤ μετά από ξυλοδαρμό οδηγός αστικού λεωφορείου

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας 39χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου, λίγο μετά τις 5:30 τα ξημερώματα τη Τρίτης στην περιοχή του Ζωγράφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε διαπληκτισμός του 39χρονου με οδηγό ΙΧ αυτοκινήτου για για τροχονομική παράβαση, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, ο οποίος κατέληξε σε ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο οδηγός του ΙΧ φέρεται να γρονθοκόπησε τον 39χρονο στο πρόσωπο αλλά και σε άλλα μέρη του σώματος του.

Ο οδηγός του αστικού λεωφορείου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ, για πρώτες βοήθειες, εξετάσεις και νοσηλεία.

Την προανάκριση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου, ενω εξετάζεται το υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Εντός της ημέρας αναμένεται να καταθέσει και ο οδηγός του αστικού λεωφορείου.

