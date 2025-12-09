search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025
09.12.2025

Και η ΕΙΝΑΠ στο πλευρό των αγροτών – «Ο αγώνας τους είναι και δικός μας»

09.12.2025 12:55
agrotes bloka 8765- new

Την «αμέριστη στήριξη και αλληλεγγύη του» εκφράζει το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ προς «τους αγωνιζόμενους αγρότες, που αυτές τις ημέρες στα μπλόκα διεκδικούν τα δίκαια αιτήματά τους», συμπληρώνοντας πως «έχουν δίκιο και θα νικήσουν. Ο αγώνας τους είναι και δικός μας».

Στη σχετική ανακοίνωση οι νοσοκομειακοί γιατροί αναφέρουν:

«Χαιρετίζουμε την αποφασιστικότητά τους, που έσπασε στην πράξη την τρομοκρατία και τον αυταρχισμό της κυβέρνησης της ΝΔ. Την ώρα που οι αγρότες παλεύουν για το μεροκάματο, για να κρατήσουν τη γη και την παραγωγή τους, η κυβέρνηση απαντά με ΜΑΤ, χημικά, ξύλο και συλλήψεις, αντί να ικανοποιήσει τα στοιχειώδη και αναγκαία αιτήματά τους.

Την ίδια ώρα ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μετατραπεί σε όργιο σκανδάλων και πελατειακών σχέσεων και οι αγρότες πληρώνουν πανάκριβα καύσιμα και ρεύμα, η κυβέρνηση προβλέπει δισεκατομμύρια για
πολεμικούς εξοπλισμούς. Καταγγέλλουμε την επιχείρηση της κυβέρνησης να σπείρει διχόνοια ανάμεσα σε εργαζόμενους και αγρότες, να παρουσιάσει τους αγωνιζόμενους ως “ταλαιπωρία”.

Τα αιτήματά των αγροτών είναι και δικά μας».

