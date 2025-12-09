search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

09.12.2025

Λαμία: Οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε 11χρονο παιδί

φωτογραφία αρχείου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (8/12/25) στη Λαμία, στην αρχή της οδού Αθηνών, στις γραμμές.

Όπως αναφέρει το lamiareport, ένα λευκό ΙΧ παρέσυρε και τραυμάτισε, ευτυχώς ελαφρά, ένα 11χρονο παιδί που προσπάθησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα στο ύψος της οδού Σμύρνης.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, δεν σταμάτησε για να προσφέρει βοήθεια στο μικρό και εγκατέλειψε το σημείο, με αποτέλεσμα να αναζητείται.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που διακόμισε τον 11χρονο στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ η Τροχαία Λαμίας διεξάγει την προανάκριση για το συμβάν.

1 / 3