Τέμπη: Εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο με τη Μαρία Καρυστιανού και τον Χρήστο Ράμμο (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Εκδήλωση διοργάνωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλας Φαραντούρης, στην οποία συμμετείχαν η Μαρία Καρυστιανού, Πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Τεμπών, ο Χρήστος Ράμμος, π. Πρόεδρος ΑΔΑΕ και επίτιμος Αντιπρόεδρος ΣτΕ.
Αντικείμενο της εκδήλωσης ήταν η «Αρχή της υπεροχής του Ευρωπαϊκού Δικαίου και το Σύνταγμα σε υποθέσεις διαφθοράς» και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαίου έναντι διατάξεων, όπως το άρθρο 86 του Συντάγματος, η επίκληση του οποίου εμποδίζει την έρευνα των Ευρωπαϊκών Αρχών και την εφαρμογή θεμελιωδών αρχών του δικαίου της ΕΕ σε υποθέσεις διαφθοράς.
Συμμετείχαν επίσης ο Juan Fernando López Aguilar, ευρωβουλευτής S&D, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου και π. Υπουργός Δικαιοσύνης της Ισπανίας, Ιωάννης Δρόσος, Ομότιμος Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Αθηνών και Daniela Mainenti, Καθηγήτρια Συγκριτικού Ποινικού Δικαίου Πανεπιστημίου UniNettuno της Ρώμης.
Όπως τόνιζε ο Ν. Φαραντούρης, «η εκδήλωση δεν είναι κομματική. Είναι θεσμική και επιστημονική. Η επίκληση του άρθρου 86 στην χώρα μας ακυρώνει βασικές αρχές του δικαίου, οδηγεί σε ατιμωρησία και σε δύο κατηγορίες πολιτών: Πατρίκιους και Πληβείους. Ώρα να μιλήσουμε ανοικτά και επιτέλους επιστημονικά, χωρίς κομματικά στεγανά. Μόνο αλήθεια και δικαιοσύνη».
Διαβάστε επίσης
Και η ΕΙΝΑΠ στο πλευρό των αγροτών – «Ο αγώνας τους είναι και δικός μας»
Λαμία: Οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε 11χρονο παιδί
Βόλος: Αντιδήμαρχος υπέστη καρδιακό επεισόδιο μέσα στο Δημαρχείο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.