Τέμπη: Εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο με τη Μαρία Καρυστιανού και τον Χρήστο Ράμμο (Video)

Εκδήλωση διοργάνωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλας Φαραντούρης, στην οποία συμμετείχαν η Μαρία Καρυστιανού, Πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Τεμπών, ο Χρήστος Ράμμος, π. Πρόεδρος ΑΔΑΕ και επίτιμος Αντιπρόεδρος ΣτΕ.

Αντικείμενο της εκδήλωσης ήταν η «Αρχή της υπεροχής του Ευρωπαϊκού Δικαίου και το Σύνταγμα σε υποθέσεις διαφθοράς» και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαίου έναντι διατάξεων, όπως το άρθρο 86 του Συντάγματος, η επίκληση του οποίου εμποδίζει την έρευνα των Ευρωπαϊκών Αρχών και την εφαρμογή θεμελιωδών αρχών του δικαίου της ΕΕ σε υποθέσεις διαφθοράς.

Συμμετείχαν επίσης ο Juan Fernando López Aguilar, ευρωβουλευτής S&D, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου και π. Υπουργός Δικαιοσύνης της Ισπανίας, Ιωάννης Δρόσος, Ομότιμος Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Αθηνών και Daniela Mainenti, Καθηγήτρια Συγκριτικού Ποινικού Δικαίου Πανεπιστημίου UniNettuno της Ρώμης.

Όπως τόνιζε ο Ν. Φαραντούρης, «η εκδήλωση δεν είναι κομματική. Είναι θεσμική και επιστημονική. Η επίκληση του άρθρου 86 στην χώρα μας ακυρώνει βασικές αρχές του δικαίου, οδηγεί σε ατιμωρησία και σε δύο κατηγορίες πολιτών: Πατρίκιους και Πληβείους. Ώρα να μιλήσουμε ανοικτά και επιτέλους επιστημονικά, χωρίς κομματικά στεγανά. Μόνο αλήθεια και δικαιοσύνη».

