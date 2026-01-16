ΣΥΡΙΖΑ: Επαναβεβαίωσε τη γραμμή για Τσίπρα και συνεργασίες ο Φάμελλος – Κριτική από Πολάκη με αιχμές για… «Ιθάκες» κι «Οξυγόνα»

Στην πρώτη του ομιλία για το 2026 στα κομματικά όργανα, ο Σωκράτης Φάμελλος επαναβεβαίωσε τη γραμμή που έχει χαραχθεί τόσο για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πλέον έχει δρομολογήσει το δικό του χωριστό εγχείρημα, όσο και συνολικά για τις συνεργασίες.

Πρόκειται για τη γραμμή περί «σύγκλισης» με τον Αλέξη Τσίπρα, όσο και με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ (για το οποίο δεν έλειψαν οι αιχμές), τη Νέα Αριστερά, και προσωπικότητες όπως ο Νίκος Κοτζιάς, η Λούκα Κατσέλη και ο Πέτρος Κόκκαλης.

Ο Σωκράτης Φάμελλος πρόβαλλε ως επείγουσα την ανάγκη οι προοδευτικές δυνάμεις «να προχωρήσουμε μαζί, με σχέδιο και ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο, με μία νικηφόρα προοδευτική πρόταση», ενώ επισήμανε ότι έχει μεγάλη σημασία σε αυτή την κοινή ενωτική προσπάθεια για κυβερνητική προοδευτική διέξοδο, ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα.

Διεμήνυσε ότι στόχος είναι όχι μία «καλύτερη προοδευτική αντιπολίτευση», αλλά «μία λύση κυβερνητικής προοπτικής για να υπάρχει πρόοδος και ευημερία», αφήνοντας με αυτό τον τρόπο να εννοηθεί ότι «ο καθένας μόνος του δεν μπορεί».

Κορυφαία στελέχη εκδήλωναν την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι, στην εκκίνηση του νέου έτους δόθηκε καθαρά το περίγραμμα των συνεργασιών, χωρίς θολά σημεία, και όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, παρά κάποιες μεμονωμένες φωνές για αλλαγή στάσης. Η «φιλική» γραμμή για Τσίπρα, άλλωστε, θεωρείται ότι συγκρατεί τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και η αναφορά περί του σημαντικού του ρόλου στην ενωτική προσπάθεια, χειροκροτήθηκε από στελέχη και βουλευτές που βρίσκονταν στην αίθουσα.

Την ίδια ώρα ο Σωκράτης Φάμελλος, διαχωρίστηκε για ακόμη μια φορά από το εγχείρημα Καρυστιανού μιλώντας για «αντιπολιτική» και καταθέτοντας τη διαφωνία του με λογικές ότι «όλοι είμαστε το ίδιο» που οδηγούν, όπως είπε, στην εκτόνωση της κοινωνικής οργής, κρύβοντας «κάτω απ’ το χαλί» την ίδια ώρα, τις κοινωνικές ανισότητες και αδικίες, κάτι που βολεύει τη διατήρηση του στάτους κβο.

Η συνεδρίαση σε γενικές γραμμές κύλησε ομαλά, άλλωστε ο λόγος που αποφεύχθηκε μια χωριστή συνεδρίαση της Πολιτικής γραμματείας ήταν να μη δοθεί χώρος για τριβές και εντάσεις τροφοδοτώντας εικόνα εσωστρέφειας.

Πάντως, ο Παύλος Πολάκης επέμεινε στη γραμμή του πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να είναι ένα «κόμμα σε αναμονή», εννοώντας προφανώς ότι δεν πρέπει να περιμένει τις κινήσεις Τσίπρα, ούτε οι βουλευτές του να κινούνται με γνώμονα το «ατομικό τους μέλλον» όπως είπε. Άφησε αιχμές κατά Τσίπρα και Καρυστιανού λέγοντας πως τα νέα εγχειρήματα δεν πάνε καλά «ούτε οι Ιθάκες ούτε η γενική επίκληση σε μια αόριστη δικαιοσύνη και το ιδεολόγημα “να περνάνε καλά όλοι” μπορούν να συγκινήσουν πλειοψηφίες». Κριτική άσκησε πάντως και στον Σ. Φάμελλο καθώς φέρεται να είπε πως ούτε για τον ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα πάνε καλά, καλώντας σε πιο επιθετική αντιπολίτευση.

