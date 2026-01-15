Φάμελλος: Να προχωρήσουμε μαζί με μια νικηφόρα προοδευτική πρόταση – Σημαντικός ο ρόλος Τσίπρα στην ενωτική προσπάθεια

Τα αγροτικά, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η εξωτερική πολιτική, η συνταγματική αναθεώρηση και η επείγουσα ανάγκη ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων, κυριάρχησαν στην ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου στο πλαίσιο της πρώτης για το 2026, κοινής συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και της Πολιτικής Γραμματείας.

Ο Σωκράτης Φάμελλος κάλεσε τις προοδευτικές δυνάμεις σε ενότητα, «πρέπει» είπε, «να προχωρήσουμε μαζί, με σχέδιο και ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο, με μία νικηφόρα προοδευτική πρόταση», επισημαίνοντας ότι έχει μεγάλη σημασία σε αυτή την κοινή ενωτική προσπάθεια για προοδευτική διέξοδο, ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ διεμήνυσε σε βουλευτές και στελέχη «δεν επιλέγουμε την απομόνωση αλλά αναλαμβάνουμε την ευθύνη της ενότητας και των υπερβάσεων», ενώ στον απόηχο της υπόθεσης Φαραντούρη, τόνισε ότι για την μεγάλη προοδευτική αλλαγή «απαιτείται η ενεργοποίηση όλου του δυναμικού μας».

Σε ό,τι αφορά τους αγρότες ο Σωκράτης Φάμελλος εξαπέλυσε επίθεση κατά του πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον ότι «δυναμίτισε τον διάλογο» με τους αγρότες, ενώ «τόλμησε» να αποκαλέσει «κομματικές μειοψηφίες» τους αγρότες που κινητοποιούνται σε όλη την Ελλάδα. «Για τον κύριο Μητσοτάκη είναι “κομματική μειοψηφία”, όσοι δεν είναι δικοί του και δεν υπηρετούν το σχέδιό του», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος, χαρακτηρίζοντας «νίκη» του αγροτικού κινήματος ότι τελικά ο διάλογος θα γίνει». «Ελπίζω», πρόσθεσε, «να μην εφεύρει άλλη υπεκφυγή ή υπονόμευση του διαλόγου ο κ. Μητσοτάκης». Και προειδοποίησε τον πρωθυπουργό «να μην πάει με τετελεσμένα και να επικαλεστεί ξανά τη γνωστή καραμέλα των δημοσιονομικών αντοχών», αφήνοντας αιχμές για τα κέρδη της ΔΕΗ και τις απευθείας αναθέσεις και τους πόρους του Ταμείου ανάκαμψης.

Κάλεσε, η συμφωνία με την Mercosur να έρθει προς συζήτηση και έγκριση και στο ελληνικό κοινοβούλιο, «γιατί αυτό οφείλει να κάνει η κυβέρνηση εφόσον είναι μεικτή συμφωνία, αφορά και στις αρμοδιότητες των εθνικών κοινοβουλίων».

«Επικίνδυνος» ο Μητσοτάκης – Επέλεξε την υποταγή στον Τραμπ

Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική επέκρινε τη στάση του πρωθυπουργού, απέναντι στην «παράνομη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η απαγωγή Μαδούρο», μιλώντας για «υποταγή» στις ΗΠΑ και την άσκηση ωμής ιμπεριαλιστικής ισχύος.

Τον κατηγόρησε ότι δεν υπερασπίστηκε τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και λειτουργεί «με επικίνδυνη υποτέλεια, νομιμοποιώντας πρακτικές που αύριο μπορεί να στραφούν εναντίον οποιασδήποτε χώρας. Ακόμα και της δικής μας».

Χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό επικίνδυνο και διεμήνυσε: «Η Ελλάδα δεν είναι προτεκτοράτο. Δεν μπορεί να μετατρέπεται σε απολογητή επιθετικών στρατηγικών που υπονομεύουν τη σταθερότητα και προκαλούν ανασφάλεια παγκοσμίως». Και μάλιστα «υποχωρώντας από εθνικές γραμμές και την ενεργητική πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που ασκήθηκε μέχρι το 2019».

Κατάργηση του άρθρου 86, «όχι» σε μονοκομματικό ΠτΔ

Ως προς την Συνταγματική αναθεώρηση οι βασικές προτάσεις που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η «κατάργηση της σημερινής πρόβλεψης του άρθρου 86 για το νόμο περί ευθύνης Υπουργών και η αποσύνδεση της διαδικασίας ελέγχου και δίωξης υπουργών από την εκάστοτε κυβερνητική/κοινοβουλευτική πλειοψηφία», ώστε «μην αποτελεί άλλοθι» για «να συγκαλύπτει η κυβέρνηση τις τυχόν ποινικές ευθύνες των υπουργών της, όπως έκανε και για το έγκλημα των Τεμπών και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Επίσης πρότεινε το νέο Σύνταγμα «να μην επιτρέπει στην εκάστοτε κυβέρνηση να επιλέγει μονοκομματικό ΠτΔ, ακόμα και με 120 ψήφους και να οδηγεί σε ουσιαστικές συναινέσεις, όπως και στην επιλογή και κυρίως στη θωράκιση των Ανεξάρτητων Αρχών».

Ενότητα τώρα, «όχι» στην αναμονή, «όχι» στην αντιπολιτική

Σε σχέση με τα καθήκοντα του προοδευτικού χώρου, τόνισε ότι οι ευθύνες όλων «είναι ιστορικές», γιατί η κοινωνία και τα προβλήματα δεν έχουν την πολυτέλεια να περιμένουν.

Επισήμανε παράλληλα με νόημα ότι «η κοινωνία δεν αναζητά μία καλύτερη προοδευτική αντιπολίτευση», αλλά «θέλει μία λύση κυβερνητικής προοπτικής για να υπάρχει πρόοδος και ευημερία».

Υπενθύμισε τις προτάσεις συμπόρευσης στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Αριστερά, επιφυλάσσοντας ωστόσο αιχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη: «Η απάντηση στην ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να είναι ούτε οι καθυστερήσεις ούτε ανεδαφικές εκτιμήσεις του τύπου “θα κερδίσω μόνος μου τον κ. Μητσοτάκη”».

Έκανε λόγο για «θετικές δημόσιες πρωτοβουλίες διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων, σε όλη την Ελλάδα» στις οποίες συμπεριέλαβε «πρωτοβουλίες Ινστιτούτων, πολιτικών ομάδων και προσωπικοτήτων» και αναφέρθηκε εκ νέου στο Νίκο Κοτζιά, τον Πέτρο Κόκκαλη και τη Λούκα Κατσέλη.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας ότι «είναι σημαντικός σε αυτή την κοινή ενωτική προσπάθεια για προοδευτική κυβερνητική διέξοδο ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα.

Τέλος ο Σωκράτης Φάμελλος επανέλαβε τον κίνδυνο της ακροδεξιάς, αλλά και της «αντιπολιτικής». Με αυτό το δεύτερο φωτογράφισε την Μαρία Καρυστιανού και τις θέσεις που εξέφρασε πρόσφατα τονίζοντας ότι «η απάντηση στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν πρέπει να είναι αντιπολιτική. Ούτε μπορούν να γίνουν αποδεκτές εκτιμήσεις ότι κυβέρνηση και αντιπολίτευση έχουν τις ίδιες ευθύνες». Συμπλήρωσε πως «η ανάγνωση ότι όλοι είμαστε το ίδιο (…) οδηγεί στη διαιώνιση των προβλημάτων της κοινωνίας και της κοινωνικής αδικίας» και οδηγεί σε εκτόνωση της δικαιολογημένης οργής της κοινωνίας «αλλά την ίδια ώρα να κρύβουν κάτω από το χαλί τις ανισότητες και τις αδικίες και στο τέλος να συντηρείται το στάτους κβο».

