search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 18:30
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

15.01.2026 17:00

Δριμεία επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση: «Ασημικά προς εκποίηση οι δημόσιες υποδομές»

15.01.2026 17:00
andoulakis 665- new

Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση για τα αγροτικά, τη διαχείριση του σιδηροδρόμου και το πρόσφατο blackout στο FIR Αθηνών, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή. 

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τις δημόσιες υποδομές ως «ασημικά προς εκποίηση», ασκώντας δριμεία κριτική στις επιλογές της.

Στο πεδίο των σιδηροδρόμων, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστήριξε ότι η στρατηγική της ΝΔ συνοψίζεται στο σχήμα: το ρίσκο να μεταφέρεται στο Δημόσιο, το όφελος να καρπώνεται ο ιδιώτης και το κόστος να επιβαρύνει τους πολίτες. Υπό αυτό το πρίσμα χαρακτήρισε τη σύμβαση με τη Hellenic Train ως ξεκάθαρα ετεροβαρή.

Για το blackout στο FIR Αθηνών, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι το σχετικό πόρισμα αποτελεί «κόλαφο» για την «ανικανότητα» της ΝΔ, αποδίδοντας ευθύνες για σοβαρά κενά στη λειτουργία κρίσιμων κρατικών μηχανισμών.

Αναφορικά με τα αγροτικά, κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση «πρώτα κατέκλεψε τους παραγωγούς με το ριφιφί του ΟΠΕΚΕΠΕ» και στη συνέχεια «τους επιτίθεται συλλήβδην αντί να τους ζητήσει συγγνώμη». Παράλληλα υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δύο φορές τροπολογία για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, χωρίς να τύχει στήριξης από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. «Περιμένατε να βγουν τα τρακτέρ στο δρόμο, τέτοια κοροϊδία…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στην ένταξη της φρεγάτας «Κίμων», επισημαίνοντας ότι ενισχύει ουσιαστικά την αποτρεπτική δυνατότητα του Πολεμικού Ναυτικού.

Διαβάστε επίσης:

«Στο κόκκινο» η κόντρα στη Βουλή για την αναθεωρημένη σύμβαση ανάμεσα στο Δημόσιο και την Hellenic Train

Έντονες αντιδράσεις για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μάστιγα τα “πανωγραψίματα”, οι υπουργοί έβαζαν εύκολα υπογραφές» – Η κατάθεση του Τζανέτου Καραμίχα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
utrecht
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρή έκρηξη στην Ουτρέχτη: Αναφορές για έναν τραυματία

minneapolis
ΚΟΣΜΟΣ

Ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε άνδρα στο πόδι στη Μινεάπολη – Δέχτηκε επίθεση με φτυάρι, λένε αξιωματούχοι

edi rama 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έντι Ράμα: «Οι Έλληνες νομίζετε ότι είστε άμεσοι κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είστε»

macron
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μακρόν εμφανίστηκε με κόκκινο μάτι: «Αθέλητη αναφορά στο Eye of the tiger»

famellos ko politiki grammateia – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Να προχωρήσουμε μαζί με μια νικηφόρα προοδευτική πρόταση – Σημαντικός ο ρόλος Τσίπρα στην ενωτική προσπάθεια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

pagkrati_kathizisi_1401_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

nikos-koklonis-new
LIFESTYLE

Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχουμε λεφτά - Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται ατασθαλίες του παρελθόντος» (Video)

oikiaki-voithos
ΕΛΛΑΔΑ

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της οικιακή βοηθού που έκλεβε ΑΜΕΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 18:29
utrecht
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρή έκρηξη στην Ουτρέχτη: Αναφορές για έναν τραυματία

minneapolis
ΚΟΣΜΟΣ

Ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε άνδρα στο πόδι στη Μινεάπολη – Δέχτηκε επίθεση με φτυάρι, λένε αξιωματούχοι

edi rama 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έντι Ράμα: «Οι Έλληνες νομίζετε ότι είστε άμεσοι κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είστε»

1 / 3