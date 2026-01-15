Δριμεία επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση: «Ασημικά προς εκποίηση οι δημόσιες υποδομές»

Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση για τα αγροτικά, τη διαχείριση του σιδηροδρόμου και το πρόσφατο blackout στο FIR Αθηνών, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τις δημόσιες υποδομές ως «ασημικά προς εκποίηση», ασκώντας δριμεία κριτική στις επιλογές της.

Στο πεδίο των σιδηροδρόμων, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστήριξε ότι η στρατηγική της ΝΔ συνοψίζεται στο σχήμα: το ρίσκο να μεταφέρεται στο Δημόσιο, το όφελος να καρπώνεται ο ιδιώτης και το κόστος να επιβαρύνει τους πολίτες. Υπό αυτό το πρίσμα χαρακτήρισε τη σύμβαση με τη Hellenic Train ως ξεκάθαρα ετεροβαρή.

Για το blackout στο FIR Αθηνών, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι το σχετικό πόρισμα αποτελεί «κόλαφο» για την «ανικανότητα» της ΝΔ, αποδίδοντας ευθύνες για σοβαρά κενά στη λειτουργία κρίσιμων κρατικών μηχανισμών.

Αναφορικά με τα αγροτικά, κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση «πρώτα κατέκλεψε τους παραγωγούς με το ριφιφί του ΟΠΕΚΕΠΕ» και στη συνέχεια «τους επιτίθεται συλλήβδην αντί να τους ζητήσει συγγνώμη». Παράλληλα υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δύο φορές τροπολογία για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, χωρίς να τύχει στήριξης από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. «Περιμένατε να βγουν τα τρακτέρ στο δρόμο, τέτοια κοροϊδία…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στην ένταξη της φρεγάτας «Κίμων», επισημαίνοντας ότι ενισχύει ουσιαστικά την αποτρεπτική δυνατότητα του Πολεμικού Ναυτικού.

Διαβάστε επίσης:

«Στο κόκκινο» η κόντρα στη Βουλή για την αναθεωρημένη σύμβαση ανάμεσα στο Δημόσιο και την Hellenic Train

Έντονες αντιδράσεις για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μάστιγα τα “πανωγραψίματα”, οι υπουργοί έβαζαν εύκολα υπογραφές» – Η κατάθεση του Τζανέτου Καραμίχα