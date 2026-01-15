Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μάστιγα τα “πανωγραψίματα”, οι υπουργοί έβαζαν εύκολα υπογραφές» – Η κατάθεση του Τζανέτου Καραμίχα

Τα λεγόμενα «πανωγραψίματα» αποτελούν παθογένεια στον αγροτικό τομέα υποστήριξε στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρώην πρόεδρος της ένωσης αγροτικών συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) την περίοδο 2000-2016 Τζανέτος Καραμίχας, ο οποίος πάντως έριξε τα καρφιά του λέγοντας πως «υπουργοί που κάθονται κατά μέσο όρο για ένα χρόνο στο τιμόνι, βάζουν πολύ εύκολα υπογραφές».

Ο μάρτυρας αν και δεν έκρυψε τις ευθύνες ορισμένων αγροτών, έριξε μεγάλο μερίδιο ευθύνης σε μεταποιητές και ελεγκτές. «Υπάρχει μια ακραία ενοχοποίηση των αγροτών, όχι ότι δεν φταίνε, αλλά δεν το εφηύραν αυτοί, αλλά οι μεταποιητές. Συμμετείχαν πολλοί από τον δημόσιο τομέα, συνέπραταν ελεγκτές», είπε, πυροδοτώντας αντιδράσεις.

Για σκάνδαλο έκανε λόγο ο Μακάριος Λαζαρίδης από τη ΝΔ. «Μας μιλάτε για σύμπραξη των αγροτών με τους μεταποιητές και τους ελεγκτές. Αυτό δεν είναι συμμορία; Αυτό δεν είναι εγκληματική οργάνωση;», ήταν το ερώτημα που έθεσε, με τον κ. Καραμίχα να απαντά πως επρόκειτο για μεμονωμένα περιστατικά και στη συνέχεια να αναφέρει πως συνιστούσαν σκάνδαλο αλλά ουδέποτε ανακαλύφθηκαν και έτσι δεν εκτέθηκε η χώρα.

Στις ερωτήσεις του κ. Λαζαρίδη για χρήματα που φέρεται να εισέπραττε η ΠΑΣΕΓΕΣ μέσω ΕΛΓΑ, ο μάρτυρας απάντησε πως η ένωση «τα απέδιδε όλα στις ενώσεις». Όπως κατέθεσε «υπήρχε αυτή η αίσθηση για επιδοτήσεις εκατομμυρίων. Με είχε πάρει τηλέφωνο διευθυντής μεγάλου καναλιού και μου είχε πει “εμείς τι θα κάνουμε, θα πεινάσουμε;”. Η ΠΑΣΕΓΕΣ δεν κρατούσε ούτε ένα ευρώ, τα αποδίδαμε όλα στις ενώσεις»..

Με αφορμή παλαιότερο πόρισμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την ΠΑΣΕΓΕΣ για υπέρογκες δαπάνες της Ένωσης, ο βουλευτής της ΝΔ μίλησε για «πράγματα και θάματα», καθώς -όπως είπε- στο πόρισμα γίνεται λόγος για αγορά αυτοκινήτου LEXUS αξίας 67.000 ευρώ, δαπάνες για φλουριά για βασιλόπιτες και γαλοπούλες, σπίτι του προέδρου με ενοίκιο 60.000 ευρώ, κινητό προέδρου 45.000 ευρώ, μετρητά 100.000 ευρώ για διαμέρισμα στην Αθήνα στο οποίο έμενε ο πρόεδρος, δαπάνες για πιστωτική κάρτα, για το κυλικείο της ΠΑΣΕΓΕΣ.

«Ο οικονομικός εισαγγελέας αναφέρει ότι όλα έγιναν με τον πιο διαφανή και νόμιμο τρόπο», απάντησε ο Τζανέτος Καραμίχας.

Απαντώντας στις ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ για τον αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ ο μάρτυρας ανέφερε πως «όλη αυτή η ιστορία είχε καθοδήγηση, είχε καθοδηγητή ή καθοδηγητές». Καταλόγισε μάλιστα, ευθύνη στην ηγεσία του και τις δυο εταιρείες των τεχνικών συμβούλων. «Υπουργοί που κάθονται κατά μέσο όρο για ένα χρόνο στο τιμόνι, βάζουν πολύ εύκολα υπογραφές», σχολίασε.

Πηγές ΝΔ

«Τζανέτος Καραμίχας, πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ: Διαχρονικές οι παθογένειες – Πολλά τα προβλήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Όσο κι αν η αντιπολίτευση επιχειρεί να αποφύγει τις όποιες ευθύνες της, η πραγματικότητα έρχεται ως αδιάψευστος μάρτυρας να καταρρίψει το αφήγημα όσων υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πρόσφατο και συγκυριακό χαρακτήρα, καθώς οι ίδιες δομικές παθογένειες, οι ίδιες θεσμικές αδυναμίες και η απουσία ουσιαστικών ελέγχων περιγράφονται ήδη από όσους είχαν θεσμικό ρόλο στο σύστημα εδώ και δεκαετίες.

Ο Τζανέτος Καραμίχας ουσιαστικά αποκάλυψε ότι μέχρι το 2006 όλα γίνονταν κατά δήλωση χωρίς κτηματολόγιο, χωρίς δασικούς χάρτες και χωρίς ψηφιακά εργαλεία, κάτι που πλέον η Νέα Δημοκρατία έχει αλλάξει με τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Μάλιστα ανέφερε ότι υπήρχε σύμπραξη μεταποιητών, αγροτών και δημόσιων λειτουργών έτσι ώστε να λαμβάνονται επιδοτήσεις από ανθρώπους που δεν τις δικαιούνταν.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως οι παθογένειες δεν είναι αποτέλεσμα μιας περιόδου ή μιας κυβέρνησης, αλλά προϊόν ενός συστήματος που για χρόνια λειτουργούσε χωρίς κανόνες, χωρίς ελέγχους και με θεσμικά κενά που σήμερα πληρώνονται», αναφέρουν πηγές της ΝΔ.

Πηγές ΠΑΣΟΚ

«Με την σημερινή του κατάθεση ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, κ. Καραμίχας, επιβεβαίωσε μέσα από τη δική του μακροχρόνια εμπειρία στα αγροτικά ζητήματα, την ύπαρξη σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ με καθοδήγηση -όπως είπε. Αυτό το στοιχείο αναδεικνύεται και από τους αποκαλυπτικούς διαλόγους των νόμιμων επισυνδέσεων που περιέχονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και δείχνουν μεθοδεύσεις κυβερνητικών αξιωματούχων με αγροτοσυνδικαλιστές της ΝΔ και διευθυντικά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι στρεβλώσεις των προηγούμενων ετών μεταξύ κυρίως των ενδιάμεσων μεταποιητών και κάποιων αγροτών δεν ήταν συντονισμένες σε αντίθεση με όσα συνέβαιναν μέχρι σήμερα όπου στον ΟΠΕΚΕΠΕ δρούσε μια εγκληματική οργάνωση, κατέθεσε ο μάρτυρας.

Σύμφωνα με την κατάθεση του τόσα χρόνια δεν είχε καμία επαφή με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν πήγαινε ποτέ επισκέψεις στο γραφείο του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Καραμίχας επεσήμανε τις τεράστιες ευθύνες των διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και του τεχνικού συμβούλου στη διόγκωση του σκανδάλου, αφού από κοινού επέβλεπαν το σύστημα και το τι γινόταν και παρ’όλα αυτά δεν προειδοποίησαν και δεν έλαβαν μέτρα. Σε ερωτήσεις βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα, τόνισε πως αυτός ο τρόπος κατανομής εθνικού αποθέματος ήταν απόλυτα λανθασμένος και αποτελεί την ουσία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Καραμίχας επεσήμανε, επίσης, κάτι που πλέον είναι γνωστό σε όλους, πως ο τεχνικός σύμβουλος συνεργάστηκε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ για πρώτη φορά το 2006, επί κυβερνήσεως ΝΔ και στην συνέχεια το υπουργείο Γεωργίας το 2007 δια μέσου του τότε Γενικού Γραμματέα Κ. Σκιαδά ζήτησε από την ΠΑΣΕΓΕΣ την συνεργασία με τον τεχνικό σύμβουλο του υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ για καλύτερο συντονισμό.

Όσον αφορά τα ΚΥΔ και την εμπλοκή τους στο σκάνδαλο, ο κ. Καραμίχας επεσήμανε πως δε θα έπρεπε να επιτρέπεται η λειτουργία “ευκαιριακών” ΚΥΔ παρά μόνο δομημένων επιχειρήσεων που θα λειτουργούν προς όφελος των παραγωγών. Ωστόσο, τόνισε πως τα ΚΥΔ δεν εμπλέκονται από μόνα τους στο σκάνδαλο και το κρίσιμο είναι η καθοδήγηση που είχαν από ανώτατους παράγοντες και αξιωματούχους, ώστε να γνωρίζουν ποιες είναι οι διαθέσιμες εκτάσεις τις οποίες δήλωναν οι επιτήδειοι, με αποτέλεσμα την εκτόξευση του εθνικού αποθέματος και τη δημιουργία του σκανδάλου», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

