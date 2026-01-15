search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 13:06
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.01.2026 12:22

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν τον Φεβρουάριο – «Θέλουμε μόνιμη λύση στο πρόβλημα του Αιγαίου» λέει ο Φιντάν

15.01.2026 12:22
mitsotakis_erdogan_new_123

Συνάντηση ΜητσοτάκηΕρντογάν τον Φεβρουαρίο ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, προσθέτοντας χαρακτηριστικά «κοιτάμε ημερομηνίες».

Ερωτηθείς από τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη για το τι μπορούμε να περιμένουμε από τη συνάντηση των δύο ηγετών, ο Χακάν Φιντάν υπογράμμισε «να λύσουμε μόνιμα το πρόβλημα του Αιγαίου, θέματα όπως χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα, να βάλουμε σε παρένθεση τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής».

Διαβάστε επίσης:

Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις για τους διαγωνισμούς υδρογονανθράκων της Chevron-Helleniq Energy – Σειρά έχει η Βουλή

Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Αθανάσιος Χειμάρας

ΠΑΣΟΚ: Από το όραμα της εκλογικής νίκης «έστω με μία ψήφο» στα ρηχά της μάχης για τη δεύτερη θέση – Τι βρίσκουν Interview και Real Polls

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
jennifer-lawrence-new
LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόρενς: Έχασα ρόλο σε ταινία του Ταραντίνο επειδή «δεν ήμουν αρκετά όμορφη»

sick_man_new
ΥΓΕΙΑ

Γρίπη μετά τις γιορτές: Γιατί ο Ιανουάριος είναι ο πιο «βαρύς» μήνας για πυρετό και πόνους

skorda-mikroutsikos-new
MEDIA

Ένταση ανάμεσα σε Σκορδά και Μικρούτσικο: «Από ποιον πλανήτη έρχεσαι;» – «Συγγνώμη αλλά ξέρω πολύ καλά τα θέματα της εκπομπής» (Video)

troxaio_sitia_giannis
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Σητεία: Αύριο η κηδεία του 16χρονου Γιάννη – Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας

ekav_3
ΥΓΕΙΑ

Ενισχύεται ο στόλος του ΕΚΑΒ με 255 καινούργια ασθενοφόρα, προσλήψεις και νέα ελικόπτερα – Ξεκινάει η διακομιδή ψυχιατρικών ασθενών (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

pagkrati_kathizisi_1401_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

nikos-koklonis-new
LIFESTYLE

Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχουμε λεφτά - Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται ατασθαλίες του παρελθόντος» (Video)

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

farah pahlavi
ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώην αυτοκράτειρα του Ιράν Φαράχ Παχλαβί καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν με τους διαδηλωτές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 13:05
jennifer-lawrence-new
LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόρενς: Έχασα ρόλο σε ταινία του Ταραντίνο επειδή «δεν ήμουν αρκετά όμορφη»

sick_man_new
ΥΓΕΙΑ

Γρίπη μετά τις γιορτές: Γιατί ο Ιανουάριος είναι ο πιο «βαρύς» μήνας για πυρετό και πόνους

skorda-mikroutsikos-new
MEDIA

Ένταση ανάμεσα σε Σκορδά και Μικρούτσικο: «Από ποιον πλανήτη έρχεσαι;» – «Συγγνώμη αλλά ξέρω πολύ καλά τα θέματα της εκπομπής» (Video)

1 / 3