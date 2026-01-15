Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν τον Φεβρουάριο – «Θέλουμε μόνιμη λύση στο πρόβλημα του Αιγαίου» λέει ο Φιντάν

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν τον Φεβρουαρίο ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, προσθέτοντας χαρακτηριστικά «κοιτάμε ημερομηνίες».

Ερωτηθείς από τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη για το τι μπορούμε να περιμένουμε από τη συνάντηση των δύο ηγετών, ο Χακάν Φιντάν υπογράμμισε «να λύσουμε μόνιμα το πρόβλημα του Αιγαίου, θέματα όπως χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα, να βάλουμε σε παρένθεση τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής».

