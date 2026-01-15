Κεραμέως: Με την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις σε μισθούς και παροχές (video)

Τις σημαντικές αλλαγές που προωθεί στην αγορά εργασίας τη νέα χρονιά το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παρουσίασε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό «Mega», η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως.

Η υπουργός αναφέρθηκε στο νέο μεγάλο πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας με σκοπό την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών και ιδιαίτερα μητέρων. Όπως επεσήμανε, οι γυναίκες και οι νέοι είναι κατηγορίες στις οποίες μπορούμε να δούμε περιθώρια βελτίωσης της απασχόλησης.

«Πάμε πλέον στοχευμένα και βγάζουμε προγράμματα απασχόλησης. Ανακοινώσαμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα απασχόλησης γυναικών στην ιστορία της χώρας. 100 εκατομμύρια ευρώ για 10.000 νέες θέσεις εργασίας, 5.000 πλήρους απασχόλησης, 5.000 μερικής απασχόλησης, απευθύνεται αποκλειστικά σε γυναίκες. Τι θέλουμε να πετύχουμε εδώ πέρα; Γυναίκες οι οποίες είναι άνεργες, είναι μακροχρόνια άνεργες, δηλαδή δύο χρόνια και πλέον και κυρίως γυναίκες οι οποίες έχουν παιδιά», σημείωσε η υπουργός και πρόσθεσε ότι «μία γυναίκα που κάνει ένα παιδί ή κάνει περισσότερα παιδιά, εν συνεχεία μπορεί να μείνει εκτός αγοράς εργασίας. Όσο μένει για να μεγαλώσει τα παιδιά της, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να διεισδύσει ξανά στην αγορά εργασίας. Εμείς τι θέλουμε να κάνουμε, να τη στηρίξουμε, να τις δώσουμε μία επιλογή».

Η κα Κεραμέως διευκρίνισε ότι οι θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων είναι επιδοτούμενες στο 70% του μισθού υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με την πλειονότητα των προγραμμάτων που απευθύνονται σε μητέρες με παιδιά μικρής ηλικίας το συγκεκριμένο αφορά μητέρες με παιδιά έως 15 ετών καθώς αυτή η κατηγορία πιθανότατα έχει μείνει αρκετό καιρό εκτός αγοράς εργασίας.

«Για πρώτη φορά το 2025 είχαμε μονοψήφιο αριθμό ανεργίας στις γυναίκες. Δεν έχει ξαναγίνει, στις γυναίκες πάντα η ανεργία ήταν πάνω από το 10%. Για πρώτη φορά έπεσε κάτω από το 10% το 2025, το οποίο μας δείχνει ότι όλες αυτές οι πολιτικές έχουν αποτέλεσμα», υπογράμμισε η υπουργός και πρόσθεσε ότι «επιλογή της κυβέρνησης και της πολιτείας συνολικά είναι να στηρίξει την οικογένεια. Να δώσει επιλογές. Προφανώς είναι η απόφαση του καθενός το τι θα κάνει».

Παράλληλα, η υπουργός αναφέρθηκε στο νέο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, το οποίο έχει τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή από πέρυσι και στις 16 Φεβρουαρίου ενεργοποιείται καθολικά, σημειώνοντας ότι «η δουλειά μας είναι κάθε μέρα που περνάει να κάνουμε σημαντικά βήματα για να βελτιώνουμε την αγορά εργασίας. Πριν από δυο μήνες πέρασε ένα νομοσχέδιο βάσει του οποίου καταργήθηκαν πάρα πολλά φυσικά έντυπα, να μην τυπώνουμε, να γίνονται διαδικτυακά. Αυτό έγινε πράξη με το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, είναι όλο το πληροφοριακό σύστημα της αγοράς εργασίας στη χώρα. Πού δηλώνεις τους εργαζόμενους, πού δηλώνεις μεταβολές για τους εργαζόμενους».

Αναφερόμενη στη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η κα Κεραμέως υπογράμμισε ότι «έχω ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία για την αύξηση, τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού η οποία θα συζητηθεί στο υπουργικό συμβούλιο του Μαρτίου με ισχύ από 1η Απριλίου. Η διαδικασία έχει ως εξής. Παίρνουμε όλες τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων, υπάρχει μία ειδική διαδικασία για τον καθορισμό του νέου κατώτατου μισθού. Θυμίζω ότι ο στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι τα 950 ευρώ μέχρι το 2027», υπενθυμίζοντας ότι ο κατώτατος μισθός αυτή τη στιγμή είναι 880 ευρώ, 35% πάνω από το 2019 που ήταν 660 ευρώ.

Κλείνοντας, η υπουργός επεσήμανε ότι τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, σε συνέχεια της υπογραφής της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας μεταξύ Κυβέρνησης και Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων πριν από μερικές εβδομάδες, συμπληρώνοντας ότι «είχαμε έναν εξαιρετικό γόνιμο διάλογο για οκτώ μήνες, υπό άκρα μυστικότητα όπως ξέρετε, οδήγησε στην υπογραφή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας πριν από λίγες εβδομάδες.

Τα Χριστούγεννα ετοιμάσαμε το νομοσχέδιο, το νομοσχέδιο από χτες το βράδυ βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση για δύο εβδομάδες, είναι η ίδια η Κοινωνική Συμφωνία μεταφρασμένη σε νόμο. Αυτό στην πράξη σημαίνει περισσότερες συλλογικές συμβάσεις, πιο εύκολα επεκτάσεις συλλογικών συμβάσεων, άρα ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις σε μισθούς και σε παροχές».

