Μέση Ανατολή: Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν – Η Τεχεράνη κλείνει τα Στενά του Ορμούζ και απειλεί όλα τα πλοία

Σε νέα επικίνδυνη φάση εισέρχεται η κρίση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς η Ουάσινγκτον εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον ιρανικών στόχων για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, ενώ η Τεχεράνη απάντησε ανακοινώνοντας το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ για όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων πετρελαιοφόρων και εμπορικών σκαφών.

Η νέα κλιμάκωση έρχεται μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν «πολύ σκληρά», κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι καθυστερεί υπερβολικά να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Νέες επιδρομές από τις ΗΠΑ

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα της Τετάρτης ότι ξεκίνησε νέες επιθέσεις εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, κάνοντας λόγο για επιχειρήσεις αυτοάμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στη «συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα του Ιράν», χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τους στόχους ή το εύρος των επιχειρήσεων.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη ημέρα αμερικανικών επιθέσεων, μετά την ένταση που προκλήθηκε από την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache και τις επακόλουθες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης πως ολοκλήρωσε τον τελευταίο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

«Οι δυνάμεις της CENTCOM εξαπέλυσαν επιθέσεις σε ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνας σε όλο το Ιράν. Το Σώμα Πεζοναυτών, η Πολεμική Αεροπορία και το Ναυτικό των ΗΠΑ εκτόξευσαν πυρομαχικά ακριβείας σε ιρανικούς στόχους που αποτελούσαν απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα», ανέφερε σε ανάρτησή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Η Τεχεράνη κλείνει τα Στενά του Ορμούζ

Η σημαντικότερη εξέλιξη ήρθε από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι τα Στενά του Ορμούζ κλείνουν για κάθε μορφή ναυσιπλοΐας.

Σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι «λόγω της κατάστασης ασφάλειας στην περιοχή, τα Στενά του Ορμούζ κηρύσσονται κλειστά για όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων πετρελαιοφόρων και εμπορικών σκαφών».

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διέλθει από τη θαλάσσια οδό θα αποτελέσει στόχο.

Λίγη ώρα αργότερα, η ναυτική δύναμη των Φρουρών ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε δύο δεξαμενόπλοια τα οποία, σύμφωνα με την Τεχεράνη, επιχείρησαν «παράνομη διέλευση».

Πάντως η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται κανονικά από τα Στενά του Ορμούζ, παρά τους ισχυρισμούς περί κλεισίματος της στρατηγικής θαλάσσιας διόδου.

🚫 CLAIM: Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps claims that the Strait of Hormuz is closed.



✅ TRUTH: Commercial ships are continuing to transit in and out of the Strait of Hormuz tonight. pic.twitter.com/yphkl2Lmji — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026

Εκρήξεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Ταυτόχρονα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πληροφορίες για εκρήξεις σε διάφορες περιοχές του νότιου Ιράν.

Αναφορές έκαναν λόγο για επιθέσεις κοντά στις περιοχές Μιναμπ και Σιρίκ, που βρίσκονται κοντά στα Στενά του Ορμούζ, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στο νησί Κεσμ και στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς.

Οι συγκεκριμένες περιοχές θεωρούνται ιδιαίτερα στρατηγικής σημασίας, καθώς βρίσκονται κοντά στη σημαντικότερη ενεργειακή θαλάσσια δίοδο του πλανήτη.

Σειρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν νωρίς την Πέμπτη τοπική ώρα, λίγα λεπτά αφότου οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκαν ότι εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις με στόχο αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή του Κόλπου.

«Η σειρήνα έχει ηχήσει… Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν σε ανάρτηση στο X.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν ισχυρίστηκε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις αντιποίνων σε 18 «σημαντικούς στόχους», συμπεριλαμβανομένης μιας αεροπορικής βάσης στο Μπαχρέιν και δύο στο Κουβέιτ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA του Ιράν.

Τραμπ: «Το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην ιρανική ηγεσία, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν έχει δείξει την απαιτούμενη διάθεση για συμφωνία.

«Χτυπήσαμε το Ιράν σκληρά χθες και θα το χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ σε ανάρτησή του ανέφερε ότι η ιρανική πλευρά «άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία» και πλέον «θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα».

.@POTUS on Iran: "We hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today… And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal — but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because you know what? They dealt with some… pic.twitter.com/ScvGn14QFQ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 10, 2026

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης τη δυσαρέσκειά του για τη στασιμότητα των συνομιλιών, τονίζοντας ότι το μόνο που χρειάζεται η Τεχεράνη είναι «να αρχίσει να υπογράφει ένα χαρτί».

Χέγκσεθ: «Θα πέσουν βόμβες σε καίριες εγκαταστάσεις»

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίστηκε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις ενδέχεται να επεκταθούν σε κρίσιμες εγκαταστάσεις του Ιράν.

Όπως δήλωσε, η Τεχεράνη είχε την ευκαιρία να προχωρήσει σε συμφωνία, αλλά δεν αξιοποίησε το περιθώριο που της δόθηκε.

«Θα πέσουν βόμβες σε καίριες εγκαταστάσεις στο Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας ότι η αμερικανική στρατιωτική πίεση αναμένεται να συνεχιστεί εφόσον δεν υπάρξει πρόοδος στο διπλωματικό πεδίο.

BREAKING: Pete Hegseth:



CENTCOM will be busy tonight because Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be. pic.twitter.com/OBlY3QxUxj — Clash Report (@clashreport) June 10, 2026

Παράλληλα, απέφυγε να απαντήσει ευθέως σε ερώτηση για το κατά πόσο επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές θα μπορούσαν να θεωρηθούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Διπλωματικές προσπάθειες εν μέσω βομβαρδισμών

Παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση, οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται.

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, αντιπροσωπεία του Κατάρ βρέθηκε στην Τεχεράνη για συνομιλίες σχετικά με πρωτοβουλίες αποκλιμάκωσης της κρίσης.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι οι συνομιλίες βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη όταν ξεκίνησαν οι νέες αμερικανικές επιδρομές.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η χώρα του «θα παραμείνει σταθερή απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή», χαρακτηρίζοντας τις αμερικανικές απειλές κατά κρίσιμων υποδομών ως ένδειξη αδυναμίας και όχι ισχύος.

Το παρασκήνιο στα Στενά του Ορμούζ

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι είχε δώσει εντολή τον προηγούμενο μήνα για την εκτέλεση μιας «μυστικής αποστολής» με στόχο την προστασία εμπορικών πλοίων και πετρελαιοφόρων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, περισσότερα από 200 εμπορικά πλοία διέσχισαν την περιοχή υπό αμερικανική προστασία.

Η θαλάσσια οδός παραμένει κομβικής σημασίας για τη διεθνή αγορά ενέργειας, αν και η κίνηση μέσω των Στενών έχει μειωθεί δραστικά τους τελευταίους μήνες εξαιτίας της πολεμικής σύγκρουσης και των απειλών της Τεχεράνης κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας.

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