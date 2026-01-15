«Στο κόκκινο» η κόντρα στη Βουλή για την αναθεωρημένη σύμβαση ανάμεσα στο Δημόσιο και την Hellenic Train

«Κόκκινο» χτυπάει η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση της αναθεωρημένης σύμβασης ανάμεσα στο Δημόσιο και την Hellenic Train, την οποία καταψηφίζει η αντιπολίτευση.

Για μια θετική εξέλιξη μίλησε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ο οποίος ήρθε σε άγρια κόντρα με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά.

«Ο σιδηρόδρομος σήμερα είναι καλύτερος και θα γίνει ακόμη καλύτερος από όταν μας παραδώσατε. Το 2019 είχαμε 1% συστήματα ασφαλείας, είχαμε τηλεδιοίκηση μόνο σε 5 χιλιόμετρα, ενώ το καλοκαίρι τα συστήματα ασφαλείας σε ολόκληρο το Αθήνα – Θεσσαλονίκη θα είναι στο 100%», είπε και επέμεινε ότι μέχρι το καλοκαίρι θα υπάρξει στο 100% τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση και σύστημα αυτόματης πέδησης.

«Είσαι μεγάλος ψεύτης», φώναξε από το έδρανο ο Παύλος Πολάκης και κάλεσε τον αναπληρωτή υπουργό να ανακαλέσει τα περί τηλεδιοίκησης μόνο 5 χιλιομέτρων.

Κ. Κυρανάκης : Εσύ είσαι ψεύτης

Π. Πολάκης : Είσαι ψεύτης. Αυτό που σου λέω! Άντε…

Ν. Παππάς : Έλεος. Ντροπή! Ζητήστε μια συγνώμη! Ο σιδηρόδρομος απέκτησε σύγχρονη διπλή γραμμή επί ΣΥΡΙΖΑ, 75% ολοκληρωμένη διοίκηση και την πήγατε στο 80. Τολμάτε και μιλάτε..

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς καταλόγισε έλλειψη σεβασμού της κυβέρνησης στα θύματα των Τεμπών. «Δεν μπορείτε να το λέτε αυτό σήμερα, ότι ο σιδηρόδρομος είναι καλύτερος από το 2019, έχουμε πενθήσει τα παιδιά στα Τέμπη. Χρειάζεται σεμνότητα», είπε προς τα υπουργικά έδρανα.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ η Μιλένα Αποστολάκη επεσήμανε πως το κόμμα της «δεν νομιμοποιεί μια σύμβαση που καταφανώς δεν εγγυάται ούτε την ανάπτυξη, ούτε την ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρόμου».

Απαντώντας στα σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης ο αναπληρωτής υπουργός στρέφοντας τα βέλη του προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά υποστήριξε πως το «ξεπούλημα» της κρατικής ΤΡΑΙΝΟΣΕ έγινε επί Τσίπρα, ενώ διαγράφηκαν 700 εκατ. ευρώ χρέη.

Σε ό,τι αφορά στα λεγόμενα ασημένια βέλη, τους κατηγόρησε ότι τα παρουσίασαν ως καινούρια, τα μεταχειρισμένα τρένα 30 ετών, ενώ –όπως είπε- σήμερα οι Ιταλοί «βάζουν το χέρι από την τσέπη» και βάζουν 308 εκατ. ευρώ για καινούργια τρένα.

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν πως η νέα σύμβαση, που υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, «κλειδώνει» συνολικές επενδύσεις ύψους 420 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 308 εκατ. ευρώ για την προμήθεια 23 ολοκαίνουργιων ηλεκτροκίνητων τρένων – την πρώτη αγορά νέων συρμών στη χώρα μετά το 2004 – και 112 εκατ. ευρώ για υποδομές συντήρησης, αμαξοστάσια και ψηφιακά συστήματα.

Για πρώτη φορά, συμπληρώνουν, η σύμβαση προβλέπει ρητή ρήτρα καταγγελίας: αν τα νέα τρένα δεν έχουν παραδοθεί και τεθεί σε κυκλοφορία έως το 2027, το Δημόσιο μπορεί να λύσει τη σύμβαση. Παράλληλα, αυστηροποιούνται οι ποινές για καθυστερήσεις, ακινητοποιήσεις και πλημμελή συντήρηση, ενώ διπλασιάζονται οι αποζημιώσεις των επιβατών σε περιπτώσεις σοβαρής διαταραχής των δρομολογίων.

