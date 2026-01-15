Έντονες αντιδράσεις για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών

Σε μια ακόμη κίνηση συγκεντρωτισμού, η κυβέρνηση προχωρά στην κατάργηση των σχολικών επιτροπών, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Ο υπουργός Εσωτερικών παραδέχθηκε εμμέσως την αποτυχία εποπτείας και στήριξής τους όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Όπως δήλωσε ο Θόδωρος Λιβάνιος, «δεν υπάρχει λόγος να παραμείνουν οι σχολικές επιτροπές, οι οποίες είχαν δομικές παθογένειες, ανήκοντας σε μία sui generis κατηγορία ΝΠΔΔ», μεταφέροντας την ευθύνη σε θεσμούς που το ίδιο το κράτος άφησε χωρίς προσωπικό, έλεγχο και πόρους. Ο ίδιος ανέφερε ακόμη, ότι «υπήρξαν περιπτώσεις που η σχολική επιτροπή δεν πλήρωνε πάγιους λογαριασμούς».

Παραδέχθηκε μάλιστα, πως για να λειτουργήσουν σωστά θα έπρεπε να απευθυνθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες, δαπανώντας χρήματα που θα μπορούσαν να δοθούν στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές και στα σχολεία.

Διαβάστε επίσης:

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μάστιγα τα “πανωγραψίματα”, οι υπουργοί έβαζαν εύκολα υπογραφές» – Η κατάθεση του Τζανέτου Καραμίχα

Κεραμέως: Με την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις σε μισθούς και παροχές (video)

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν τον Φεβρουάριο – «Θέλουμε μόνιμη λύση στο πρόβλημα του Αιγαίου» λέει ο Φιντάν