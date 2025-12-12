Πολάκης για Πιερρακάκη: «Θα είναι πειθήνιο όργανο της ευρωπαϊκής ελίτ, πρέπει να αποτύχει»

Δεν επιφύλασσε συγχαρητήρια ο Παύλος Πολάκης στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του σε πρόεδρο του Eurogroup αλλά κατηγορίες για πολιτικό τυχοδιωκτισμό, απευθείας αναθέσεις και διάλυση του δημόσιου συστήματος παιδείας.

Ανατρέχοντας στη διαδρομή του Κυριάκου Πιερρακάκη απο την ΠΑΣΠ στη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επισημαίνει. «Από την Πασπ της ΑΣΟΕ ,στην αυλή του Σημίτη, μετά στο γραφείο του Παπανδρέου και ύστερα στην αυλή του Βενιζέλου κλείνοντας τον πασόκικο του κύκλο ανέλιξης. Από το 2017 τα κίμιασε με Κυριάκο Μητσοτάκη που συμφώνησε να τον κάνει υπουργό».

«Έτσι έγινε αρχικά Υπουργός Ψηφιακής πολιτικής και στο όνομα της πανδημίας τρελάθηκε στις απευθείας αναθέσεις σε κολλητούς και φίλους, σε εταιρείες που φτιάχνονταν πριν λίγες μέρες ,για το ΕΚΟΜΕ και την ψηφιοποίηση του δημοσίου(απλά υλοποιούσε αυτά που είχε δρομολογήσει και εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Νίκος Παππάς και βέβαια έδωσε στον Πάτση 1.000.000 ευρώ μέσω ΕΛΤΑ και 50 εκατομμύρια στην ΟΝΕΧ κλπ κλπ», συμπληρώνει.

«Μετά έγινε Υπουργός Παιδείας για να υλοποιήσει τον ΔΙΑΚΑΗ ΠΟΘΟ όλου του γιάπικου ΔΑΠΙΤΑΡΙΟΥ από τη δεκαετία του 80-90 για ιδιωτικά πανεπιστήμια ,αναβαθμίζοντας τις κουζίνες των ιδιωτικών κολλεγίων σε ΑΕΙ !!( τρώγοντας βεβαια τη χλαπάτσα της αποτυχίας με το κόψιμο των «νομικών» σχολών που θα έρχονταν καθώς ήταν άθλιο το πρόγραμμα σπουδών που κατεθεσαν). Μετά έγινε Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ,συνεχίζοντας το φαγοπότι του Ταμείου Ανάκαμψης σε 40 μεγάλες εταιρείες όπως και οι προκάτοχοι του και δρομολογώντας την εργασία των συνταξιούχων ονομάζοντας την μάλιστα με τον γλυκούτσικο τιτλο «silver economy”», συνεχίζει.

Ο Παύλος Πολάκης επισημαίνει ότι εξελέγη σε πρόεδρο του Eurogroup γατί θα είναι πειθήνιο όργανο της ευρωπαϊκής ελίτ και τονίζει ότι πρέπει να αποτύχει. «Τώρα τον έκανε το Ευρωπαικό Λαϊκό Κόμμα πρόεδρο του EUROGROUP καθώς προφανώς δέχθηκε να είναι το πειθήνιο όργανο της Ευρωπαϊκής ελίτ στα μέτρα που θα συνεχίσει να λαμβάνει εναντίον της Ρωσίας για να συνεχίζουν να στηρίζουν το Ζελενσκι !! Έγινε γιατί δέχτηκε να κανεί αυτά που δεν δέχτηκε ο Βέλγος ομόλογος του που ήταν η αρχική επιλογή του ΕΛΚ!»

