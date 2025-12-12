Όταν ο Αυγενάκης έδινε συγχαρητήρια στον… συλληφθέντα σήμερα Χιλετζάκη

Πολιτική κόντρα πυροδότησαν οι συλλήψεις στην Κρήτη με τους συλληφθέντες να κατηγορούνται και για επιδοτήσεις που λάμβαναν με ψευδείς δηλώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη κατήγγειλε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ότι στην αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη «συνελήφθη και ο Χιλετζάκης, που είναι στέλεχος της ΝΔ»

Και έρχεται στο μυαλό μας η συγχαρητήρια ανακοίνωση του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη για την εκλογή του Μύρωνα Χιλετζάκη ως Προέδρου του Τακτικού Εθνικού Διοικητικού Συμβουλίου Μικρών Συνεταιρισμών της ΕΘ.Ε.Α.Σ.

«Θερμά συγχαρητήρια στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και ιδιαίτερα στον συντοπίτη μας, Μύρωνα Χιλετζάκη, για την ανάληψη της θέσης του Προέδρου.

Η υποψηφιότητά του, στηρίχθηκε από τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς από όλη την Ελλάδα, γεγονός που αποδεικνύει πως η πορεία, η εμπειρία και, κυρίως, η προσωπικότητα και τα ηγετικά χαρακτηριστικά του Μύρωνα Χιλετζάκη, αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες για την εκλογή του.

Είναι μεγάλη χαρά να βλέπουμε συντοπίτες μας να καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις και αξιώματα. Άλλωστε ο Μύρωνας Χιλετζάκης διακρίνεται για την εργατικότητα, τη συνέπεια και την ηθική του ακεραιότητα και είναι βέβαιο πως το Τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο Μικρών Συνεταιρισμών της ΕΘΕΑΣ βρίσκεται σε εξαιρετικά χέρια. Η πορεία του αναμένεται ακόμα πιο λαμπρή!» έγραφε ο κ. Αυγενάκης.

Τώρα σιωπή…

