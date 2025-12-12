Το «καρφί» του Μαρινάκη για τον Βενιζέλο, με αφορμή την εκλογή Πιερρακάκη

Φαίνεται ότι η φράση του Βαγγέλη Βενιζέλου, ότι η χώρα είναι «μη διακυβερνήσιμη» έχει ενοχλήσει πολύ την κυβέρνηση.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς στον ρ/σ Παραπολιτικά FM για την εκδήλωση για τη συνταγματική αναθεώρηση που οργανώνει το ΠΑΣΟΚ, στην οποία θα συμμετέχει και ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, αναφέρθηκε δηκτικά σε αυτή τη λέξη.

«Τελικά το σύνολο των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης επέλεξαν έναν υπουργό μιας “μη διακυβερνήσιμης χώρας”. Μάλλον μόνο μη διακυβερνήσιμη δεν είναι αυτή η χώρα, μάλλον είναι ένας φάρος σταθερότητας και προόδου, μετά από πολύ δύσκολα χρόνια που πέρασε, σε έναν αβέβαιο κόσμο η Ελλάδα μετά και τη χθεσινή εκλογή Πιερρακάκη. Οι πράξεις δίνουν τις καλύτερες απαντήσεις στις θεωρίες», είπε ο Π. Μαρινάκης.

Έχει τον τρόπο του ο Βαγγέλης Βενιζέλος να… τσιτώνει την κυβέρνηση.

