Ανδρουλάκης και Βενιζέλος μαζί για την Συνταγματική Αναθεώρηση – Συγχαρητήρια του ΠΑΣΟΚ στον Πιερρακάκη χωρίς αστερίσκους

“Η επόμενη συνταγματική αναθεώρηση δεν πρέπει να γίνει πεδίο κομματικών τακτικισμών. Απαιτεί συναίνεση, σοβαρότητα και καθαρούς κανόνες στο διάλογο. Γι΄αυτό θα απευθύνω κάλεσμα στις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για μια γενναία αναθεώρηση του άρθρου 86, ώστε κανείς πολιτικός να μην στέκεται πάνω από τον νόμο”, τόνισε στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση του InSocial ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανοίγοντας το θέμα του νόμου περί ευθύνης Υπουργών επιχειρεί από τη μια πλευρά να πιέσει την κυβέρνηση για συμμετοχή Υπουργών της σε σκάνδαλα χωρίς να ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη και παράλληλα να πάρει πρωτοβουλίες ενωτικές στον χώρο της κεντροαριστεράς. Πρωτοβουλίες που θα βάζουν το ΠΑΣΟΚ σε ηγετικό ρόλο ως μοχλό των διεργασιών στον ευρύτερο χώρο. Ρόλο που φιλοδοξεί να έχει το επικείμενο κόμμα Τσίπρα.

“Ο σεβασμός του Συντάγματος προηγείται της αναθεώρησης του. Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι συνταγματικό, αλλά η βαθιά κρίση αξιοπιστίας των θεσμών” υπογράμμισε από την πλευρά του ο πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ε. Βενιζέλος που ήταν ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης του Ινστιτούτου InSocial για την συνταγματική αναθεώρηση. Μιλώντας για την ανάγκη αναστήλωσης του κύρους των θεσμών ο Ε. Βενιζέλος άφησε σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης όπως και για τον τρόπο που διεξάγεται η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σημείωσε ότι η χώρα πρέπει να καταστεί διακυβερνήσιμη πριν το Σύνταγμα καταστεί αναθεωρήσιμο. Με την παρουσία του γίνεται σημείο αναφοράς για την αξιωματική αντιπολίτευση στη σχετική συζήτηση για το άρθρο 86. Στην Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν ότι πέρα από το κύρος που έχει ως συνταγματολόγος ο πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει επιρροή στον χώρο του κέντρου και ειδικά σε ψηφοφόρους που μπορεί στο παρελθόν να έχουν στηρίξει την ΝΔ απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουν απογοητευθεί.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δείχνει να κάνει κάτι που εδώ και αρκετό καιρό άκουγε ως εισήγηση από συνομιλητές του. Αξιοποιεί τις γνώσεις και το υπόβαθρο των πιο σημαντικών στελεχών της παράταξης του. Στόχος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι να αξιοποιήσει όλες τις δυνάμεις προκειμένου να διευρύνει το ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ παίρνοντας διαρκώς κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες. Με τον τρόπο αυτό θα βρίσκεται διαρκώς απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη στη λογική του διπόλου και παράλληλα θα αφήνει εκτός κάδρου τον Αλέξη Τσίπρα που δεν βρίσκεται πια στη Βουλή.

Την ίδια ώρα και μετά την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του επικεφαλής του Eurogroup ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς εξέδωσε δήλωση με την οποία ευχήθηκε επιτυχία στα καθήκοντα του Υπουργού Οικονομικών. “Συγχαίρουμε τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, για την εκλογή του και ευχόμαστε ολόψυχα να ανταποκριθείς με επιτυχία στα καθήκοντα του προς όφελος των ευρωπαϊκών και ελληνικών συμφερόντων” αναφέρει στην ανακοίνωση του. Συγχαρητήρια και με θερμά λόγια ήρθαν από τον Ε. Βενιζέλο για τον Κυριάκο Πιερρακάκη που δήλωσε ότι είναι εθνική και προσωπική επιτυχία.

Η δήλωση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ με συγχαρητήρια χωρίς αστερίσκους στον Κυριάκο Πιερρακάκη δείχνει ότι σε αυτή την φάση θέλουν να μείνουν στην αποτίμηση της εξέλιξης και να κρατήσουν την κριτική για τον προϋπολογισμό που θα καταθέσει ο Υπουργός Οικονομικών τις επόμενες ημέρες.

