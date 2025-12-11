Συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την Παρασκευή

Σε τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα συμμετάσχει αύριο, Παρασκευή 12/12, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στις 12:00 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Στις 15:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στην έναρξη της συζήτησης στη Βουλή για την κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού του 2026, ενώ στις 18:00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με την προσωπική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, María Ángela Holguín.

Σύνοδος των προέδρων κομματικών οργάνων της ΝΔ στο ΟΑΚΑ

Το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ η Σύνοδος των προέδρων ΔΕΕΠ (Διοικούσες Επιτροπές Εκλογικών Περιφερειών) και ΔΗΜΤΟ (Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις) της Νέας Δημοκρατίας, από όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για μια κλειστή ενημερωτική συνάντηση για οργανωτικά ζητήματα και θέματα επικαιρότητας.

Η Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί υπό τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι εργασίες της Συνόδου θα ξεκινήσουν με την εισήγηση του Γραμματέα Οργανωτικού ΝΔ Στέλιου Κονταδάκη, ενώ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις από τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Σκρέκα, τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Σμυρλή, τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμο Χαρακόπουλο και τον πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Ορφέα Γεωργίου.

Κατά τη διάρκεια των διήμερων εργασιών της Συνόδου, στελέχη της κυβέρνησης θα πραγματοποιήσουν ομιλίες για το χαρτοφυλάκιό τους, μεταξύ των οποίων οι: Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος, υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν θεματικές εισηγήσεις από τον Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού Νίκο Ρωμανό, την εκπρόσωπο Τύπου ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου και τον διευθυντή του γραφείου Τύπου ΝΔ Χάρη Χατζηχαραλάμπους, ενώ τοποθέτηση ενώπιον της Συνόδου θα κάνει και ο διευθυντής του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» Πάνος Σταθόπουλος.

