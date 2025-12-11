search
11.12.2025 19:41

Guardian: Πώς ο Πιερρακάκης επικράτησε του αντιπάλου του στην προεδρία του Eurogroup

11.12.2025 19:41
pierrakakis 77- new

Στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως νέου προέδρου του Eurogroup αναφέρεται ο Guardian, προσθέτοντας ότι  θα αντικαταστήσει τον Ιρλανδό Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος άφησε τη θέση για να αναλάβει ανώτερη θέση στην Παγκόσμια Τράπεζα.

Όπως σημειώνεται στο σχετικό δημοσίευμα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, στην επιστολή της υποψηφιότητάς του, ανέφερε ότι θα «χτίσει πάνω» στην προσέγγιση του Ντόναχιου, η οποία βασιζόταν στην «εμπιστοσύνη, τον πραγματισμό και τη συναίνεση», και ότι θα ζητήσει «ακόμη μεγαλύτερη σαφήνεια και δομή» για την ομάδα.

«Ο Πιερρακάκης, 42 ετών, απόφοιτος του MIT και του Harvard, είπε ότι θα δώσει προτεραιότητα σε δράσεις για την προώθηση μιας ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων, την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, την εργασία πάνω στο ψηφιακό ευρώ και την ενίσχυση των οικονομικών θεμελίων της Ευρώπης», τονίζεται.

Η επιβαρυμένη υποψηφιότητα του Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ

Κύριος αντίπαλος του Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup ήταν ο Βέλγος Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, αλλά η υποψηφιότητά του πιστεύεται ότι επιβαρύνθηκε από τη συνεχιζόμενη αντίθεση της χώρας του στα σχέδια χρήσης «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, κάτι που προκαλεί απογοήτευση σε αρκετές χώρες που συμμετέχουν στον σχεδιασμό.

Ο νέος πρόεδρος θα αναλάβει καθήκοντα αύριο, Παρασκευή 12/12, και θα υπηρετήσει θητεία δυόμισι ετών, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνοντας το αποτέλεσμα.

