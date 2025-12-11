Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη ομόφωνα πρόεδρος του Eurogroup – Αποσύρθηκε ο Βέλγος πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία

Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup, επικρατώντας του Βέλγου ομολόγου του, Βινσέντ βαν Πέτεγκεμ.

Το κλίμα υπέρ του Κυριάκου Πιερρακάκη ήταν θετικό με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών να κερδίζει άνετο προβάδισμα από την αρχή της δήλωσης προθέσεων από τους συναδέλφους του. Με τον Γερμανό ΥΠΟΙΚ, Λαρς Κλίνγκμπεϊλ, να δίνει «γραμμή» με τη δήλωση υποστήριξης του κ. Πιερρακάκη, ήταν σχεδόν προδιαγεγραμμένη η εκλογή ενός Έλληνα στην προεδρία του Eurogroup, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού.

The Eurogroup today elected Kyriakos @Pierrakakis, Minister of Economy and Finance of Greece, as President of the #Eurogroup, for a term of two and a half years that will start from 12 December 2025.



Read the press release 👇https://t.co/oKAgeZRLdb — EU Council Press (@EUCouncilPress) December 11, 2025

«Το Eurogroup εξέλεξε σήμερα τον Κυριάκο Πιερρακάκη, υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, ως πρόεδρο του Eurogroup, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 14 των Συνθηκών της ΕΕ.

Ο νέος πρόεδρος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 12 Δεκεμβρίου 2025 και θα υπηρετήσει θητεία δυόμισι ετών.

Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη έχει προγραμματιστεί, προς το παρόν, για τις 19 Ιανουαρίου 2026», αναφέρει η ανακοίνωση του ευρωπαϊκού οργάνου.

Μετά την πρώτη ενδεικτική ψηφοφορία, οι συσχετισμοί ήταν τέτοιοι που ο Βέλγος ομόλογός του αποσύρθηκε.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναλαμβάνει άμεσα, με την εκλογή του να έρχεται μετά την παραίτηση του Πασκάλ Ντόνιαχου, ενώ μέχρι πρότινος τα καθήκοντα του προέδρου του Eurogroup ασκούσε ο υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μάκης Κεραυνός.

Ενισχύεται η παρουσία της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup αποτελεί μια εξέλιξη με θεσμική σημασία για την Ελλάδα, καθώς για πρώτη φορά εκπρόσωπος της χώρας αναλαμβάνει την ηγεσία του βασικού οργάνου οικονομικής πολιτικής της Ευρωζώνης. Η ανάληψη των καθηκόντων του δεν αλλάζει τους συσχετισμούς υπέρ της Ελλάδας, ωστόσο ενισχύει την παρουσία της στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων σε μια περίοδο που εξετάζονται κρίσιμες μεταρρυθμίσεις στη δημοσιονομική διακυβέρνηση.

Για την ελληνική πλευρά, η εκλογή καταγράφεται ως ένδειξη ότι η χώρα έχει αποκαταστήσει σε σημαντικό βαθμό την αξιοπιστία της μετά την πολυετή κρίση. Από θεσμική άποψη, η θέση του προέδρου του Eurogroup προσφέρει τη δυνατότητα καλύτερης κατανόησης των ελληνικών θέσεων από τους ευρωπαίους εταίρους και διευκολύνει τον διάλογο ανάμεσα στα κράτη-μέλη, χωρίς όμως να επιτρέπει εθνικές παρεμβάσεις ή προνομιακή μεταχείριση.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έχει κερδίσει θετικές εντυπώσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για τον τεχνοκρατικό του τρόπο εργασίας και την ικανότητά του να οικοδομεί συναινέσεις, στοιχεία που θεωρούνται χρήσιμα σε ένα περιβάλλον όπου οι διαφωνίες Βορρά–Νότου παραμένουν έντονες. Παράλληλα, η προηγούμενη εμπειρία του στη διαχείριση σύνθετων θεσμικών αλλαγών έχει αξιολογηθεί θετικά από αρκετούς υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Σε οικονομικό επίπεδο, η εκλογή δεν έχει άμεσες επιπτώσεις στην ελληνική πολιτική, αλλά ενισχύει το γενικότερο προφίλ σταθερότητας της χώρας, σε μια συγκυρία όπου οι αγορές αξιολογούν στενά την πορεία της δημοσιονομικής προσαρμογής. Συνολικά, η Ελλάδα αποκτά μια θέση με υψηλή ορατότητα, η οποία –χωρίς να αλλάζει τους ευρωπαϊκούς κανόνες– προσφέρει μεγαλύτερη θεσμική συμμετοχή στις συζητήσεις που θα διαμορφώσουν τα επόμενα βήματα της Ευρωζώνης.

Today, the #Eurogroup has its last meeting of the year in Brussels to elect a new President, exchange views with the International Monetary Fund on euro area policies, and review countries' economic and fiscal situation. pic.twitter.com/NlhoWO32Ll — ESM (@ESM_Press) December 11, 2025

Τασούλας για Πιερρακάκη: «Αποτελεί αναγνώριση του κύρους της χώρας μας»

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας με τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Ο ΠτΔ έσπευσε να συγχαρεί τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας του ευχήθηκε καλή επιτυχία στην αποστολή που ανέλαβε να συντονίζει τις εργασίες και τη λειτουργία του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Σχολιάζοντας την εκλογή του ο κ. Τασούλας επεσήμανε: «Πρόκειται για μια επιτυχία που αποτελεί αναγνώριση του κύρους της χώρας μας, καθώς και της αποτελεσματικότητας της οικονομικής πολιτικής. Είναι ένα επίτευγμα που ανήκει στον ελληνικό λαό, γιατί αντανακλά μια πολυετή εθνική προσπάθεια η οποία εξασφάλισε την επιτυχία της χώρας μας να υπερβεί την οικονομική κρίση και να ενδυναμώσει τη θέση της στην Ευρώπη».

Μητσοτάκης: Ημέρα υπερηφάνειας για την Ελλάδα την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες η εκλογή Πιερρακάκη

«Η σημερινή είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες. Γιατί ένας Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εκλέγεται από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης Πρόεδρος του Eurogroup. Είναι μία μεγάλη τιμή για τον ίδιο -γι’ αυτό και τον συγχαίρω θερμά» τονίζει σε δήλωσή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Του εύχομαι μια μακρά και γόνιμη θητεία. Και είμαι βέβαιος ότι και στον νέο του ρόλο θα ξεχωρίσει για την εργατικότητα και αποτελεσματικότητά του» σημειώνει επίσης ο πρωθυπουργός στηδήλωσή του και επισημαίνει:

«Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, αποτελεί ταυτόχρονα και την πιο εμφατική αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας. Την πιο ισχυρή υπενθύμιση ότι οι αγωνίες και η επιμονή ενός ολόκληρου λαού δικαιώθηκαν. Και, μάλιστα, ακριβώς μία δεκαετία από τότε που ο τόπος βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, με κλειστές τράπεζες και λίγο πριν την έξοδο από το ευρώ.

Κι όμως, το άλλοτε «μαύρο πρόβατο» από τη χρεοκοπία ανέρχεται, τώρα, στην κορυφή του συμβουλίου οικονομικών των πιο ανεπτυγμένων χωρών της ηπείρου. Και όλα αυτά χάρη στις θυσίες των συμπολιτών μας.

Η Ελλάδα απέδειξε έμπρακτα ότι η δημοσιονομική συνέπεια είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της. Και, ακόμη, ότι μπορεί, σε συνδυασμό με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, να συμβαδίζει με δυναμική ανάπτυξη. Ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργασίας και τελικά επιστρέφει μέρισμα στους πολίτες.

Είναι ένα συμπέρασμα χρήσιμο και για τη σημερινή Ευρώπη, αλλά και ένα τεκμήριο ότι η χώρα μας βαδίζει με σιγουριά όλο και πιο μπροστά.

Η εκλογή του Υπουργού Οικονομικών της χώρας μας στην ηγεσία του Eurogroup είναι σημαντικό ορόσημο σε αυτή τη διαδρομή προόδου. Ένα γεγονός που δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση. Οπλίζει επίσης την κυβέρνηση με νέα ορμή για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, με πρώτο σταθμό το 2027 και ορίζοντα το 2030. Κυρίως, όμως, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται».

Η σημερινή είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες. Γιατί ένας Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εκλέγεται από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης Πρόεδρος του Eurogroup. pic.twitter.com/7n9jej9hcG — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 11, 2025

Στουρνάρας: Η επιτυχία αυτή έχει σημασία για όλους μας

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας έκανε την ακόλουθη δήλωση για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του Προέδρου του Eurogroup:

«Ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, χαιρετίζω την εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στη θέση του Προέδρου του Eurogroup.

Η εκλογή του αντανακλά τόσο την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας, όσο και τη δική του προσωπική συμβολή. Η επιτυχία αυτή έχει σημασία για όλους μας: αποτελεί ένδειξη της ενισχυμένης αξιοπιστίας της χώρας και του ρόλου της στην ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση.

Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στο ύψος αυτής της εξαιρετικά θετικής εξέλιξης, εργαζόμενοι με συνέπεια, ώστε να τον στηρίξουμε επαξίως στα νέα του καθήκοντα και να συμβάλουμε από την πλευρά μας στην περαιτέρω πρόοδο της ελληνικής οικονομίας».

Συγχαρητήρια για την εκλογή του

Με αφορμή την εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, στη θέση του Προέδρου του Eurogroup, ο κ. Ν. Κακλαμάνης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Θέλω να συγχαρώ θερμά τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup. Η σημερινή επιλογή αποτελεί μια εθνική επιτυχία για τη χώρα μας αλλά και για τη Βουλή των Ελλήνων, αφού ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών αναλαμβάνει επικεφαλής σε έναν από τους πιο κομβικούς ευρωπαϊκούς θεσμούς οικονομικής πολιτικής.

Η εκλογή αυτή αναδεικνύει, τη σταθερή πορεία της ελληνικής οικονομίας, μετά από τη 10ετή οικονομική κρίση της μνημονιακής περιόδου. Παράλληλα επιβεβαιώνει την ισχυρή εμπιστοσύνη που δείχνουν πλέον οι ευρωπαίοι εταίροι στην προσήλωση της Ελλάδας στη συνεργασία, στη συνεννόηση και στη συλλογική προσπάθεια για μια ισχυρή και συνεκτική Ευρωζώνη.

Είμαι βέβαιος ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα εργαστεί με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα για την προώθηση κοινών ευρωπαϊκών λύσεων, συμβάλλοντας στη θεσμική σταθερότητα και την οικονομική πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ επέκταση της Ελλάδας.

Του εύχομαι ειλικρινά καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».

Ο Λετονός Υπουργός Οικονομικών ήταν ο πρώτος που έδωσε τα συγχαρητήρια του, γράφοντας: «Συγχαρητήρια για την εκλογή σας ως Προέδρου του Eurogroup. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο τιμόνι του Eurogroup ώστε για να εξελιχθεί, να προσαρμοστεί και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος με σαφήνεια, στόχο και ισχυρή συλλογική δέσμευση».

Congratulations @Pierrakakis on your election as President of the Eurogroup. Wishing you every success in leading the Eurogroup forward – to evolve, adapt, and meet the challenges ahead with clarity, purpose, and strong collective commitment. pic.twitter.com/K3mwwZxdiC — Arvils Ašeradens (@aseradens) December 11, 2025

Συγχαρητήρια δέχτηκε όμως ο κ. Πιερρακάκης και από συναδέλφους του στο υπουργικό συμβούλιο.

«Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι παμψηφεί ο νέος πρόεδρος του Eurogroup. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, που αντανακλά την αναγνώριση της προόδου της χώρας και τη δικαίωση των θυσιών των πολιτών», αναφέρει σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Από τις ουρές στα ATM, τα capital controls και τις κλειστές τράπεζες, η Ελλάδα με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι απλώς επέστρεψε, αλλά πλέον πρωταγωνιστεί στα κέντρα λήψης αποφάσεων», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και πρόσθεσε: «Η σημερινή επιτυχία αποτελεί για όλους μας κίνητρο να επιταχύνουμε ακόμα περισσότερο τη σκληρή δουλειά για να επιστρέψουμε στους πολίτες όσα στερήθηκαν, για να ξαναδώσουμε ελπίδα στους νέους μας, για να σηκώσουμε τη χώρα ακόμα πιο ψηλά. Φίλε Κυριάκο, από καρδιάς συγχαρητήρια! Είμαστε υπερήφανοι!».

Συγχαρητήριο μήνυμα προς τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στη θέση του Προέδρου του Eurogroup απηύθυνε ο βουλευτής και πρώην Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αναγνώριση της θεσμικής ωριμότητας που έχει επιτύχει η χώρα τα τελευταία χρόνια.

Όπως αναφέρει στη δήλωσή του, η ανάδειξη Έλληνα υπουργού σε έναν τόσο σημαντικό ευρωπαϊκό θεσμό «αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει πλέον η Ελλάδα στους ευρωπαϊκούς κύκλους» και αντανακλά τη συνολική προσπάθεια ενίσχυσης της οικονομικής αξιοπιστίας της χώρας.

Ο κ. Σταϊκούρας επισημαίνει ότι τα τελευταία 6,5 χρόνια η Ελλάδα έχει ανακτήσει τη θέση της στην Ευρώπη, γεγονός που επιτρέπει σήμερα στη χώρα «να έχει μεγαλύτερο αποτύπωμα και πιο ενεργό ρόλο». Η δυνατότητα ανάληψης της Προεδρίας του Eurogroup, προσθέτει, καταδεικνύει «τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί από το 2019 στην οικονομία» και την ενίσχυση της θεσμικής παρουσίας της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Ο πρώην υπουργός σημειώνει, επίσης, ότι η εκλογή Πιερρακάκη «επιβεβαιώνει τη σταθερή επιδίωξη της χώρας να συμβάλλει εποικοδομητικά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών».

Κλείνοντας, εκφράζει τις ευχές του προς τον νέο Πρόεδρο του Eurogroup για καλή επιτυχία στο έργο του, τονίζοντας ότι είναι βέβαιος πως θα συμβάλει «στην προώθηση της οικονομικής σταθερότητας, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της συνοχής στην Ευρωζώνη».

«Η πρώτη εκλογή Έλληνα Υπουργού Οικονομικών στην Προεδρία του Eurogroup σηματοδοτεί μια ιστορική επιτυχία για την Ελλάδα, καθώς και την επιστροφή της Πατρίδας μας στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής. Είναι μία ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και πρωτίστως στην Ελλάδα μας». Αυτό δήλωσε ο υπουργός ΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης συγχαίροντας τον Κυριάκο Πιερρακαάη.

Όπως τόνισε: «Μετά από μία δεκαετία κρίσης και δημοσιονομικών προκλήσεων, η ανάδειξη Έλληνα στον κορυφαίο θεσμό των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης ενισχύει ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία της χώρας μας και αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση των θυσιών του λαού μας.

Η Ελλάδα αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο σε κρίσιμες αποφάσεις που επηρεάζουν ολόκληρη την Ευρωζώνη».

Ο ⁦@Pierrakakis⁩ εξελέγη Πρόεδρος του Eurogroup!!!! 👏👏👏👏👏 και για τον ίδιο αλλά κυρίως για την Ελλάδα μας μία τεράστια επιτυχία! Μπράβο φίλε ! https://t.co/X5fNNZzU1H — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 11, 2025

Συγχαρητήρια στον @Pierrakakis για την εκλογή του ως Προέδρου του Eurogroup!



Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πάνω από όλα για την Ελλάδα!



Η εκλογή του υπογραμμίζει ότι η… pic.twitter.com/9UeQddeB3x — Kostis Hatzidakis (@K_Hatzidakis) December 11, 2025

Τεράστια εθνική επιτυχία με υψηλό συμβολισμό η εκλογή του @Pierrakakis στο #eurogroup



Η δεκαετία της κρίσης και των υποτιμητικών στερεοτύπων για την Ελληνική οικονομία ανήκει στο μακρυνό παρελθόν χάρη στην αδιάκοπη προσπάθεια του Πρωθυπουργού @kmitsotakis . Κανείς δεν θα… — kyranakis (@kyranakis) December 11, 2025

Οι 20 υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης εξέλεξαν τον Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα από αύριο, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, ενώ η διάρκεια της θητείας του νέου προέδρου είναι 2,5 χρόνια.

Τα μέλη της Ευρωομάδας αποφάσισαν, με απλή πλειοψηφία, για τον πρόεδρο του οργάνου που έχει το βασικό συντονιστικό ρόλο για τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών.

Congratulations @Pierrakakis on your election as #Eurogroup President!

You take office at a pivotal moment for the euro area & the 🇪🇺. I look forward to working closely with you to advance our work on key economic and financial priorities, strengthening Europe’s competitiveness. pic.twitter.com/anp6lCnLga — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) December 11, 2025

