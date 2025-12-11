Βουνό οι φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι το τέλος του έτους: Nοικοκυριά και επιχειρήσεις σε καθεστώς πίεσης

Με την αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη του 2025 να έχει αρχίσει, νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πραγματικό «βουνό» από φορολογικές υποχρεώσεις που πρέπει να τακτοποιηθούν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Από δόσεις φόρων και δηλώσεις για αναδρομικά μέχρι τεκμήρια, τέλη κυκλοφορίας και τροποποιητικές δηλώσεις για επιστροφή ενοικίου, η γραφειοκρατία και οι διαδοχικές προθεσμίες διαμορφώνουν μια απαιτητική και πιεστική εικόνα για εκατομμύρια φορολογούμενους.

Ενώ η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι «η ψηφιοποίηση απλοποιεί τις διαδικασίες», η πραγματικότητα δείχνει πως η συσσώρευση τόσων διαφορετικών φορολογικών εκκρεμοτήτων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα έχει μετατραπεί σε έναν ασφυκτικό μαραθώνιο, που απαιτεί διαρκή εγρήγορση και συνεχείς παρεμβάσεις από τους πολίτες.

Το κύμα υποχρεώσεων που πιέζει τους φορολογούμενους

Οι επόμενες ημέρες είναι κρίσιμες: όσοι θέλουν να αποφύγουν πρόστιμα, προσαυξήσεις και νέες επιβαρύνσεις πρέπει να ολοκληρώσουν μια σειρά από πολύπλοκες διαδικασίες, οι οποίες συχνά απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες.

Οι πολίτες καλούνται να εξοφλήσουν δόσεις φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, να υποβάλουν δηλώσεις για αναδρομικά και τεκμήρια, να διορθώσουν λάθη στα στοιχεία των ενοικίων, να τακτοποιήσουν τα τέλη κυκλοφορίας και να διαχειριστούν ενεργές ρυθμίσεις, όλα υπό την απειλή χρηματικών ποινών. Ένας τεράστιος όγκος υποχρεώσεων που –αντί να κατανέμεται– συμπιέζεται στις τελευταίες εβδομάδες του χρόνου, μετατρέποντας την καθημερινότητα των φορολογουμένων σε διαρκή μάχη με τις προθεσμίες.

Η επιστροφή ενοικίου και τα λάθη που κόστισαν

Χιλιάδες πολίτες που περίμεναν την επιστροφή ενός ενοικίου βρέθηκαν προ εκπλήξεως: είτε δεν είδαν χρήματα στον λογαριασμό τους είτε έλαβαν μικρότερο ποσό από το αναμενόμενο. Ο λόγος; Λανθασμένες δηλώσεις δαπάνης ενοικίου, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την καταχώριση του μηνιαίου ποσού ως ετήσιου.

Η κυβέρνηση δίνει «δεύτερη ευκαιρία» μέσω τροποποιητικών δηλώσεων έως 30 Δεκεμβρίου 2025 – ωστόσο η ίδια η ανάγκη επανυποβολής φανερώνει τα κενά του συστήματος και το βάρος που τελικά μεταφέρεται στους πολίτες.

Αναδρομικά: μια διαδικασία που απαιτεί προσοχή

Οι φορολογούμενοι που εισέπραξαν αναδρομικά το 2024 πρέπει να μπουν ξανά στην πλατφόρμα για να υποβάλουν ξεχωριστές τροποποιητικές δηλώσεις για κάθε έτος στο οποίο ανήκουν τα ποσά. Μια διαδικασία ιδιαίτερα τεχνική, που, αν δεν γίνει σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε νέες χρεώσεις. Και όλα αυτά ενώ ο φόρος θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2026.

Τεκμήρια και γονικές παροχές: ο κίνδυνος έξτρα φόρου

Όσοι απέκτησαν φέτος περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο των τεκμηρίων. Για να προστατευτούν, πρέπει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου να υποβάλουν δηλώσεις χρηματικών γονικών παροχών ή δωρεών. Ακόμη μία διαδικασία που προστίθεται στην ήδη φορτωμένη λίστα.

Οι κληρονόμοι και οι δηλώσεις αποβιωσάντων

Οι κληρονόμοι φορολογουμένων που απεβίωσαν το 2025 πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους μέχρι το τέλος του έτους. Η διαδικασία απαιτεί προηγούμενη ενημέρωση του φορολογικού μητρώου με τα στοιχεία θανάτου και των κληρονόμων – άλλη μια χρονοβόρα προϋπόθεση για ανθρώπους που ήδη βρίσκονται σε μια δύσκολη περίοδο.

Κάτοικοι εξωτερικού, οχήματα, δόσεις, τέλη κυκλοφορίας

Αντίστοιχα, οι κάτοικοι εξωτερικού οφείλουν να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά έως 31 Δεκεμβρίου. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν προθεσμία να δηλώσουν ακινησία έως το τέλος του μήνα. Παράλληλα, λήγουν η 10η δόση ΕΝΦΙΑ, η 6η δόση φόρου εισοδήματος και οι πληρωμές ρυθμίσεων.

Το μεγαλύτερο «αγκάθι» όμως είναι τα τέλη κυκλοφορίας του 2026, καθώς από την Πρωτοχρονιά ενεργοποιούνται έξτρα πρόστιμα 25%, 50% ή ακόμη και 100% ανάλογα με την καθυστέρηση της πληρωμής. Μια ιδιαίτερα αυστηρή κλιμάκωση που λειτουργεί ως επιπλέον πίεση σε νοικοκυριά ήδη εξαντλημένα οικονομικά.

Η συσσώρευση τόσων διαφορετικών υποχρεώσεων μέσα σε λίγες ημέρες δημιουργεί ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τους φορολογούμενους, οι οποίοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε έναν λαβύρινθο δηλώσεων και προθεσμιών. Παρά την ψηφιακή πρόοδο, η ουσία παραμένει: οι πολίτες καλούνται να διαχειριστούν ένα φορολογικό πλαίσιο που γίνεται ολοένα και πιο σύνθετο.

Και όσο το «φορτίο» μεγαλώνει, τόσο περισσότερο ενισχύεται η αίσθηση ότι η Πολιτεία μεταφέρει στους πολίτες την ευθύνη για ένα σύστημα που θα έπρεπε να λειτουργεί απλούστερα, καθαρότερα και με λιγότερες παγίδες. Μέχρι τότε, το «βουνό» των υποχρεώσεων παραμένει, και οι φορολογούμενοι συνεχίζουν να το ανεβαίνουν – συχνά μόνοι τους.

Διαβάστε επίσης:

Τέσσερις προσφορές για τη μίσθωση της Ακτής Βουλιαγμένης

Κάθε χρόνο και χειρότερα: Το 0,001% ελέγχει το 6% του παγκόσμιου πλούτου

Διαδικασίες-εξπρές για το λιμάνι της Ελευσίνας: Ο διαγωνισμός ανοίγει νέο μέτωπο στον ανταγωνισμό ΗΠΑ – Κίνας