Politico: Από το Grexit στον επικεφαλής του Eurogroup – Η ιστορία της ανάκαμψης της Ελλάδας

Η χώρα που παραλίγο να εκδιωχθεί από την ευρωζώνη διοικεί τώρα το ισχυρό όργανο της ΕΕ που την έσωσε από την πτώχευση, σχολιάζει το Politico με αφορμή την ομόφωνη εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup.

Ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκος Πιερρακάκης, νίκησε την Πέμπτη τον Βέλγο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ σε μια κούρσα για δύο για την προεδρία του Eurogroup. Αν και είναι ένα άτυπο φόρουμ για τους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης, η θέση έχει αποδειχθεί καθοριστική για την υπέρβαση κρίσεων – ιδίως της κρίσης δημόσιου χρέους, η οποία οδήγησε σε τρία πακέτα διάσωσης της ελληνικής κυβέρνησης.

Αυτό συνέβη πριν από 10 χρόνια, όταν ο προκάτοχος του Πιερρακάκη περιέγραψε το Eurogroup ως ένα μέρος κατάλληλο μόνο για ψυχοπαθείς. Σήμερα, η Αθήνα παρουσιάζεται ως πρότυπο δημοσιονομικής σύνεσης, αφού μείωσε δραματικά το χρέος της σε περίπου 147% του οικονομικού της προϊόντος – αν και εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο ποσοστό στην ευρωζώνη.

«Η γενιά μου διαμορφώθηκε από μια υπαρξιακή κρίση που αποκάλυψε τη δύναμη της ανθεκτικότητας, το κόστος της εφησυχασμού, την αναγκαιότητα των μεταρρυθμίσεων και τη στρατηγική σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης», έγραψε ο Πιερρακάκης στην επιστολή για τη θέση. «Η ιστορία μας δεν είναι μόνο εθνική. Είναι βαθιά ευρωπαϊκή».

Λίγοι διπλωμάτες αρχικά περίμεναν ότι ο 42χρονος επιστήμονας υπολογιστών και πολιτικός οικονομολόγος θα κέρδιζε την κούρσα για την ηγεσία του Eurogroup μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του νυν προέδρου Πασκάλ Ντόναχιου τον περασμένο μήνα. Ο Βέλγος Βινσέντ βαν Πέτεγκεμ θα μπορούσε να καυχηθεί ότι διαθέτει περισσότερη εμπειρία και τυγχάνει μεγάλου σεβασμού εντός της ευρωζώνης, γεγονός που τον καθιστούσε ως το πρώτο φαβορί για τη νίκη.

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη απροθυμία του Βελγίου να υποστηρίξει την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησιμοποιήσει την μετρητά αξία των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση ενός δανείου επανορθώσεων 165 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία συνέβαλε τελικά στην ήττα του.

Ο Πιερρακάκης δεν είναι ένα τυπικό μέλος του κεντροδεξιού κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Το πολιτικό του υπόβαθρο είναι σοσιαλιστικό, έχοντας διατελέσει σύμβουλος του κεντροαριστερού κόμματος ΠΑΣΟΚ από το 2009, όταν η Ελλάδα βυθίστηκε σε οικονομική κρίση. Ήταν μάλιστα ένας από τους Έλληνες τεχνοκράτες που διαπραγματεύτηκαν με τους πιστωτές της χώρας.

Ο απόφοιτος του Χάρβαρντ και του ΜΙΤ εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία για να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την ηγεσία του κόμματος το 2015, επειδή ένιωθε ότι μοιράζονταν ένα πολιτικό όραμα.

Ο Πιερρακάκης είχε τη μεγάλη πολιτική του ευκαιρία όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εθνικές εκλογές το 2019, μετά από τέσσερα χρόνια υπηρεσίας ως διευθυντής του ερευνητικού και πολιτικού ινστιτούτου διαΝΕΟσις. Ονομάστηκε υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, επιβλέποντας τις προσπάθειες της Ελλάδας να εκσυγχρονίσει την αδυσώπητη γραφειοκρατία της χώρας, υιοθετώντας ψηφιακές λύσεις για τα πάντα, από τις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου μέχρι τις ιατρικές συνταγές.

Αυτές οι προσπάθειες τον κατέστησαν έναν από τους πιο δημοφιλείς υπουργούς στο ελληνικό υπουργικό συμβούλιο — σε τέτοιο βαθμό που ο Πιερρακάκης συχνά διαφημίζεται ως ο πιθανός διάδοχος του Μητσοτάκη για την ηγεσία του κόμματος στον ελληνικό τύπο, προσθέτει το Politico.

Μετά την επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας το 2023, ο Πιερρακάκης ανέλαβε το υπουργείο Παιδείας, όπου υποστήριξε αμφιλεγόμενη νομοθεσία που άνοιξε το δρόμο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Ένας ανασχηματισμός του υπουργικού συμβουλίου τον Μάρτιο τον τοποθέτησε στο υπουργείο Οικονομικών, όπου επιτάχυνε τα σχέδια για την αποπληρωμή του χρέους της Ελλάδας προς τους πιστωτές και δεσμεύτηκε να μειώσει το χρέος της χώρας κάτω από το 120% του ΑΕΠ πριν από το 2030.

