Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η επιτροπή (αυτο)εξευτελίζεται – Ο «Φραπές» δουλεύει ψιλό γαζί τους βουλευτές, αρνείται να απαντήσει  (Live/Video)

Ένας μάρτυρας που πήγε αποφασισμένος να εξευτελίσει μία κοινοβουλευτική επιτροπή και μία γαλάζια πλειοψηφία που τον αφήνει να κάνει φθηνό καθοδηγούμενο νομικά «θέατρο», επικαλούμενος ένα «δικαίωμα σιωπής», χωρίς να τεκμηριώσει από πού το αντλεί και αρνούμενος να απαντήσει σε κρίσιμες ερωτήσεις, που καθορίζουν το έργο της εξεταστικής.

Επί ώρα ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος «Φραπές» δουλεύει ψιλό γαζί τους βουλευτές της επιτροπής, κάνοντας μόνο επιλεκτικές αναφορές σε όποια θέματα θέλει ο ίδιος.

Ο διασυρμός όμως συντελείται και με την ανοχή των βουλευτών της ΝΔ, που ρωτάνε, δεν παίρνουν καμία ουσιαστική απάντηση και συνεχίζουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

Υπόμνημα

«Παίζοντας με τους θεσμούς» όπως σχολιάστηκε από την αντιπολίτευση, ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής που εμφανίστηκε αυτή τη φορά στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξε πως «εδώ και έξι μήνες ξεφτιλίζεται περισσότερο από τον χειρότερο εγκληματία».

«Θα αποδειχθεί ότι δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ παράνομα. Υπομένω διαρκή εξευτελισμό και μια ρετσινιά που δεν θα φύγει ποτέ. Δεν γίνεται να απαντώ για κάτι που δεν γνωρίζω και σε δικογραφία που δεν έχω πρόσβαση. Επειδή έχω κι εγώ τα δικαιώματα μου γι’ αυτό και θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτηση σας. Το άδικο δεν το θέλω, ούτε εγώ ούτε ο Θεός. Δεν είναι ασέβεια προς εσάς, αλλά σεβασμός προς την οικογένειά μου», είπε, μοιράζοντας στα μέλη της επιτροπής σχετικό υπόμνημα.

Ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος, υπογράμμισε ότι ο μάρτυρας υποχρεούται να καταθέσει, καθώς δεν έχει κατηγορούμενου. Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης επεσήμαναν πως ο Γιώργος Ξυλούρης δεν είναι κατηγορούμενος ώστε να αρνηθεί την εξέταση.

«Επισήμως, είναι υποχρέωση του να καταθέσει», ανέφερε η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ ενώ ο Βασίλης Κόκκαλης (ΣΥΡΙΖΑ) ζήτησε την ενεργοποίηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Τεταμένο κλίμα

Η συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής διεξάγεται σε εξαιρετικά τεταμένο κλίμα. Πριν ξεκινήσει η κατάθεση του αγροτοσυνδικαλιστή, η Μιλένα Αποστολάκη ζήτησε την παραίτηση του προσωρινού προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταγγέλλοντας ότι ενώ οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση, εκείνος συμμετείχε σε σύσκεψη της ΝΔ στην Πειραιώς και, σύμφωνα με εργαζομένους, εμφανίζεται σπάνια στον Οργανισμό.

«Την ευθύνη την έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτός πρέπει να παραιτηθεί», σχολίασε ο Βασίλης Κόκκαλης. Στη συνέχεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε το προεδρείο ότι είχε συνεννοηθεί με τον μάρτυρα. «Έχει φάει με χρυσά κουτάλια, ήταν μέλος της Ν.Δ., είναι υπόδικος κακοποιός, κάνατε συνεννόησης με τον φραπέ για το πότε θα έρθει» ρώτησε, με το προεδρείο να απορρίπτει τους ισχυρισμούς.

Νωρίτερα ο Κωνσταντίνος Μπούμπας, εμφανίστηκε στην επιτροπή κρατώντας… κηδειόχαρτο, όπως αυτά που έχουν αναρτήσει οι αγρότες στα μπλόκα των Σερρών.

«Αυτό είναι που επικρατεί στις Σέρρες: η “κηδεία” του πρωτογενούς τομέα. Έχουμε γεμίσει κηδειόχαρτα στον νομό!», είπε χαρακτηριστικά.

