Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Με…κηδειόχαρτο πήγε βουλευτής της Ελληνικής Λύσης (Photos)

Show του Κώστα Μπούμπα στην εξεταστική επιτροπή λίγο πριν περάσει την πόρτα της ο διαβόητος «Φραπές» κατά κόσμον Γιώργος Ξυλούρης.
Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης έφτασε με ένα κηδειόσημο στα χέρια για τον θάνατο του πρωτογενούς τομέα.
Το κηδειόσημο μάλιστα το σήκωσε και εντός της επιτροπής πυροδοτώντας αντιδράσεις.
