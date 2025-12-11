Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Με…κηδειόχαρτο πήγε βουλευτής της Ελληνικής Λύσης (Photos)

Show του Κώστα Μπούμπα στην εξεταστική επιτροπή λίγο πριν περάσει την πόρτα της ο διαβόητος «Φραπές» κατά κόσμον Γιώργος Ξυλούρης.

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης έφτασε με ένα κηδειόσημο στα χέρια για τον θάνατο του πρωτογενούς τομέα.

Το κηδειόσημο μάλιστα το σήκωσε και εντός της επιτροπής πυροδοτώντας αντιδράσεις.

