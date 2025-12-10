search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

10.12.2025 21:36

«Μέλι στάζει» η Παγώνη για τον Άδωνι

10.12.2025 21:36
Ασπίδα μπροστά στον υπουργό Υγείας μπήκε η… γαλάζια Ματίνα Παγώνη, φροντίζοντας να εξάρει την πολιτική του ‘Αδωνι Γεωργιάδη στα νοσοκομεία.

 «Θα ζητήσουμε ακόμα από τον υπουργό προσωπικό, θέλουμε ακόμα μόνιμο προσωπικό, είναι σωστό που γίνονται οι ανακαινίσεις στα νοσοκομεία, που έμπαινες μέσα και ντρεπόσουν. Θέλουμε επιπλέον χρηματοδότηση», είπε αρχικά η κ. Παγώνη, μιλώντας στο Mega News, για να προσθέσει, σε υπεράσπιση του υπουργού:

 «Σταματήστε να κατηγορείτε τον υπουργό. Έχει κάνει τις περισσότερες προσλήψεις, και ειδικά επικουρικού προσωπικού, που έχουν γίνει. Έγιναν πολλές προσλήψεις επί covid, για να είμαστε δίκαιοι.

Απλώς θέλουμε μόνιμο προσωπικό όσο γίνεται πιο γρήγορα και να τρέξουν οι κρίσεις των γιατρών. Είναι μεγάλο πρόβλημα και θέλουμε να τρέξουνε. Αυτό εξαρτάται και από εμάς, που είμαστε στα συμβούλια κρίσεων για να προσληφθούν και οι γιατροί και οι νοσηλευτές άμεσα».

