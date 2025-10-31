Οι νοσηλευτές φεύγουν για το εξωτερικό: Λείπουν 15.000 από τα ελληνικά νοσοκομεία – Σε ποιες χώρες πάνε  

Στη λύση του εξωτερικού καταφεύγουν οι νοσηλευτές που παραμένουν στα αζήτητα στο ΕΣΥ.

Την ώρα που τα νοσοκομεία έχουν 15.000 κενά, αριθμός τρομακτικός για τις ανάγκες της περίθαλψης, ο αριθμός των φοιτητών που ενδιαφέρονται για τον κλάδο μειώνεται και παράλληλα αρκετοί εν ενεργεία επαγγελματίες νοσηλευτές παραιτούνται, αναζητώντας εργασία με πιο αξιοπρεπής συνθήκες και μισθούς.

Οπως αναφέρουν τα ΝΕΑ, τρομακτικές διαστάσεις παίρνει το γεγονός ότι η ζήτηση στα πανεπιστημιακά τμήματα νοσηλευτικής, καλύφθηκε το 75% των κενών θέσεων, καθώς δεν είναι λίγοι που το βλέπουν ως μη βιώσιμη επιλογή.

Για να αντιληφθεί κανείς το πρόβλημα με τα κενά των νοσηλευτών, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αντιστοιχούν 4 ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 8 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους.

Μετανάστες για καλύτερες συνθήκες

Αν συνδυάσει κανείς τις βάρβαρες βάρδιες και τις εφημερίες, που είναι δυσανάλογες των μισθών τους, δεν είναι και λίγοι αυτοί που προτιμούν να φύγουν στο εξωτερικό, καθώς και ζήτηση υπάρχει στον κλάδο τους και καλύτερες συνθήκες εργασίας και μισθούς, μπορούν να βρουν σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Πιο εύκολη, κοντινή και λόγω γλώσσας, είναι η επιλογή της Κύπρου. Στους 250 περίπου νοσηλευτές που φεύγουν κατά μέσο όρο ανά έτος στο εξωτερικό, το ένα τρίτο περίπου επιλέγει τη Μεγαλόνησο.

Εκεί, οι μισθοί είναι πιο αξιοπρεπής (1.700 βασικό μισθό για 37 ώρες την εβδομάδα) και την ίδια ώρα η χώρα ζητά επίσης προσωπικό να καλύψει κενές θέσεις. Επομένως είναι και εύκολο σχετικά να βρουν θέσεις εργασίας.

Μόνο το 2024 μετακόμισαν στη Κύπρο 69 νοσηλευτές, ενώ άλλοι, 12, προτίμησαν το Βέλγιο όπου οι απολαβές φτάνουν μίνιμουμ τα 2.400 ευρώ…

Σύμφωνα με υπολογισμούς, περίπου 3.000 Ελληνες νοσηλευτές έχουν προτιμήσει να εργαστούν στο εξωτερικό, ενώ τα κενά στη χώρα φτάνουν τις 15.000 θέσεις εργασίας και όσοι μένουν πίσω, δουλεύουν σε εξαντλητικά ωράρια για 900-1.000 ευρώ.

Το Τοπ10 των χωρών που βρήκαν εργασία Ελληνες νοσηλευτές τον περασμένο χρόνο:

Διαβάστε επίσης:

Στη λύση του εξωτερικού καταφεύγουν οι νοσηλευτές που παραμένουν στα αζήτητα στο ΕΣΥ.

Θ. Καρποδίνη: «Με τον ψηφιακό μετασχηματισμό μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το σύστημα υγείας θα σταθεί ανθεκτικό και δίκαιο για όλους»

Ανοιχτή η προθεσμία για την εγγραφή σας στον προσωπικό γιατρό