Θ. Καρποδίνη: «Με τον ψηφιακό μετασχηματισμό μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το σύστημα υγείας θα σταθεί ανθεκτικό και δίκαιο για όλους»

Την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στον ΕΟΠΥΥ παρουσίασε η Διοικήτρια του Οργανισμού, Θεανώ Καρποδίνη στη διάρκεια του 8th Health IT Conference τονίζοντας ότι με κύριο άξονα την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ο ΕΟΠΥΥ από τον Αύγουστο 2023 σχεδιάζει, υλοποιεί και αναμένεται να ολοκληρώσει τον Ιανουάριο του 2026 την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα πληροφοριακά του Συστήματα.

Φιλοδοξία είναι οι ασφαλισμένοι να έχουν τις ιατρικές υπηρεσίες που έχουν ανάγκη την ώρα που τις χρειάζονται αλλά και ο Οργανισμός να μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις δαπάνες, Με τον τρόπο αυτό θα εξοικονομεί πόρους από τις σπάταλες ή ακόμα και τους απατεώνες που προσπαθούν να εξαπατήσουν τόσο τον ΕΟΠΥΥ όσο και τους ασφαλισμένους του με παράνομες χρεώσεις.

Θυμίζουμε το παράνομο κύκλωμα παράνομων συνταγογραφήσεων που δρούσε από το 2017 στην Αττική και την Κορινθία το οποίο εξαρθρώθηκε φέτος τον Μάιο, από την Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος με τη ζημιά για τον ΕΟΠΥΥ, να υπολογίζεται σε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Στο κύκλωμα ήταν 2 φαρμακοποιοί, ένας υπάλληλος φαρμακείου και δυο γιατροί.

«Ο ΕΟΠΥΥ, ως ο κεντρικός αγοραστής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, έχει κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση ότι οι διαθέσιμοι πόροι αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε κάθε ασθενής να έχει ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας», ανέφερε η κυρία Καρποδίνη και επεσήμανε ότι ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΕΟΠΥΥ και οι συνιστώσες του, δεν είναι πολυτέλεια αλλά απαραίτητη μεταρρύθμιση για τη βιωσιμότητα.

Μέσω της ανάπτυξης ενός πλήρους ψηφιακού περιβάλλοντος λειτουργίας, δημιουργείται για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη εικόνα κυρίως για τον ασθενή/δικαιούχο αλλά και για τον πάροχο που συναλλάσσεται με τον ΕΟΠΥΥ.

Μέσα από την εφαρμογή αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και Data Analytics, ο Οργανισμός μπορεί και παρακολουθεί τις δαπάνες σε πραγματικό χρόνο, εντοπίζει τάσεις και λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις πολιτικής και μπορεί να ανιχνεύει τυχόν παραβατικές συμπεριφορές.

Η κυρία Καρποδίνη τόνισε ότι ο ψηφιακός ΕΟΠΥΥ δεν είναι ένα όραμα για το μέλλον αλλά είναι ήδη σε εξέλιξη και ο στόχος είναι μέχρι το 2030 ο Οργανισμός να λειτουργεί πραγματικά ως στρατηγικός αγοραστής υπηρεσιών υγείας, στηριζόμενος στην αξία και στα αποτελέσματα, και όχι μόνο στον όγκο υπηρεσιών.

«Με καινοτόμα εργαλεία, με ισχυρές συνεργασίες και με τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως μεταρρυθμιστικούς παράγοντες, μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το σύστημα υγείας θα σταθεί ανθεκτικό και δίκαιο για όλους», κατέληξε η Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ.

