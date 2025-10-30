Ανοιχτή η προθεσμία για την εγγραφή σας στον προσωπικό γιατρό

Η χαμηλή ανταπόκριση των πολιτών στο θεσμό του προσωπικού γιατρού, οδήγησε την ηγεσία του υπουργείου Υγείας στην κατάργηση της προθεσμίας εγγραφής των ληπτών υπηρεσιών υγείας στο θεσμό. Πλέον οι πολίτες μπορούν να κάνουν εγγραφή όποτε το επιθυμήσουν.

Σύμφωνα με την προηγούμενη ρύθμιση οι πολίτες είχαν το δικαίωμα να επιλέξουν προσωπικό γιατρό μέχρι την 1η Ιουνίου 2025. Σε διαφορετική περίπτωση η επιλογή γίνονταν αυτόματα από το σύστημα. Αυτή η διάταξη πια δεν ισχύει. Καταργήθηκε χθες, μετά τη ψήφιση του ερανιστικού νομοσχέδιου του υπουργείου Υγείας στη Βουλή.

Αναλυτικά μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί σε προσωπικό γιατρό 5.194.799 πολίτες με τις διαθέσιμες θέσεις για εγγραφή να είναι 3.330.895. Οι εγγεγραμμένοι γιατροί στο σύστημα είναι 5390, εκ των οποίων 3939 από την ΠΦΥ και 1451 ελεύθεροι επαγγελματίες.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ρυθμοί εγγραφής των πολιτών παραμένουν χαμηλότεροι του προβλεπόμενου, ενώ οι γιατροί δεν δείχνουν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στο σύστημα του προσωπικού γιατρού. Για το λόγο αυτό καταργήθηκε η προηγουμένη διάταξη.

Τι ισχύει από εδώ και στο εξής:

Με την νέα ρύθμιση, που περιλαμβάνονταν στο ερανιστικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες: «αντιμετωπίζεται η ανάγκη ενιαίας και συνεχούς λειτουργίας του συστήματος εγγραφής σε προσωπικό ιατρό, καθώς και απρόσκοπτης πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας μέσω αυτού. Η κατάργηση της προθεσμίας της 1ης.6.2025 επιτρέπει τη δυναμική προσαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων και των διαδικασιών που αφορούν στην εγγραφή των πολιτών σε προσωπικό ιατρό, με σκοπό την ολοκληρωμένη εγγραφή του μεγαλύτερου δυνατού τμήματος του πληθυσμού. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται ότι όλοι οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα εγγραφής ανεξαρτήτως χρονικής συγκυρίας, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζεται η συνεχής βελτίωση του Ε.Σ.Υ.».

Σημειώνεται ότι ο λήπτης υπηρεσιών υγείας, διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προσωπικού ιατρού που έχει οριστεί αυτομάτως από το σύστημα, χωρίς η εν λόγω μετεγγραφή να συνυπολογίζεται στο ετήσιο όριο.

Ο προσωπικός γιατρός

Υπενθυμίζουμε ότι ο Προσωπικός Γιατρός είναι μία δωρεάν παροχή προς όλους τους λήπτες υπηρεσιών υγείας, οι οποίοι αποκτούν προσωπικό σύμβουλο υγείας για θέματα αγωγής υγείας, πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και καθοδήγησης τους σε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Αποτελεί την πρώτη επαφή του λήπτη υπηρεσιών υγείας με το σύστημα υγείας και είναι υπεύθυνος για την πρόληψη, την εξέταση, την ενημέρωση του ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, και την παραπομπή για εξετάσεις σε ειδικούς γιατρούς.

Η επίσκεψη στον Προσωπικό Γιατρό είναι δωρεάν για όλους τους εγγεγραμμένους λήπτες υπηρεσιών υγείας, είτε ο Προσωπικός Γιατρός βρίσκεται σε Δημόσια Δομή είτε είναι συμβεβλημένος με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η μόνη περίπτωση στην οποία ο λήπτης υπηρεσιών υγείας αποζημιώνει τον γιατρό ιδιωτικά είναι όταν ο ίδιος επιλέγει προσωπικό γιατρό τον ιδιώτη παθολόγο ή γενικό ιατρό που δεν είναι εντεταγμένος στο σύστημα. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στον λήπτη υπηρεσιών υγείας να επιλέξει γιατρό της αρεσκείας του, αναλαμβάνοντας όμως τον αποζημιώσει από την τσέπη του.

Πώς γίνεται η εγγραφή

Η εγγραφή στον Προσωπικό Γιατρό είναι εύκολη, γρήγορη και ευέλικτη με 4 διαθέσιμους τρόπους εγγραφής:

Μέσω της πλατφόρμας εγγραφής σε προσωπικό γιατρό (https://ehealth.gov.gr/p-rv/p), όπου η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ του λήπτη υπηρεσιών υγείας.

Μέσω φαρμακείου.

Αυτοπροσώπως σε δημόσια δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδα Υγείας.

Αυτοπροσώπως σε Προσωπικό Γιατρό.

Πώς να κλείσετε ραντεβού

Ο λήπτης υπηρεσιών υγείας μπορεί να κλείσει ραντεβού με τον Προσωπικό Γιατρό χωρίς χρέωση με τους εξής τρόπους:

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Προσωπικό Γιατρό ή με την Γραμματεία του. Μέσω επικοινωνίας με οποιαδήποτε δημόσια δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΤΟΜΥ, Κέντρο Υγείας κ.ο.κ), Μέσω του ενιαίου τετραψήφιου αριθμού 1566.

