ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

30.10.2025 13:50

Ξεκίνησε σήμερα η λειτουργία των νέων ΤΕΠ στο Αττικό Νοσοκομείο

30.10.2025 13:50
Στις 08:00 σήμερα (30/10) το πρωί ξεκίνησε η εφημερία του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε την σημερινή ημέρα ιστορική για το ΕΣΥ, καθώς για πρώτη φορά από το 2003 που ετέθη σε λειτουργία το «Αττικόν», το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, αποκτά σήμερα ένα υπερσύγχρονο τμήμα επειγόντων περιστατικών, με το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και περισσότερες κλίνες νοσηλείες.

Σημειώνεται ότι το νέο ΤΕΠ από 800 τετραγωνικά που ήταν πριν, αυξήθηκε σε 2.500 τ.μ., οι 3 θέσεις ταυτόχρονης νοσηλείας έγιναν 36. Και τα 3 κρεβάτια αναζωογόνησης, αυξήθηκαν σε  8-12, με ΜΕΘ εντός του ΤΕΠ και με νέο εξοπλισμό.

Σύμφωνα με την ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο ο κ. Γεωργιάδης στο Χ το υπερσύγχρονο ΤΕΠ πλέον είναι σε θέση να προσφέρει τριπλάσιες ιατρικές υπηρεσίες και να συμβάλει στην ταχύτερη διακίνηση των ασθενών και θα είναι αξιοπρεπέστερες οι συνθήκες νοσηλείας και διαχείρισης των ασθενών για όλο το λεκανοπέδιο.

«Σήμερα είναι μία ιστορική μέρα για το ΕΣΥ. Στις 08:00 ξεκίνησε την λειτουργία του το νέο, όχι απλώς ανακαινισμένο, αλλά απολύτως καινοτόμο Τμήμα Επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου “Αττικόν”. Παρευρέθηκα εκεί ο ίδιος διότι ήθελα να είμαι παρών σε αυτή την μοναδική στιγμή. Από 800 τετραγωνικά σε 2.500, από 3 θέσεις ταυτόχρονης νοσηλείας σε 36. Από 3 κρεβάτια αναζωογόνησης, σε 8-12, με ΜΕΘ εντός του ΤΕΠ και με νέο εξοπλισμό. Εντυπωσιακό ότι ακόμη και μία τέτοια ημέρα χαράς, πάλι κάποιοι βρήκαν ευκαιρία να γκρινιάξουν, αλλά αυτά ας τα αφήσουμε πίσω μας. Πάμε μπροστά το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο».

