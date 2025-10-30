Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία του γιατρού: O ψηφιακός βοηθός στα χέρια τους

Σε λειτουργία είναι ο ψηφιακός βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη, για τους γιατρούς όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτηση του στο Χ.

Μάλιστα όπως επισημαίνει ο ίδιος, σε περίπου ένα μήνα και οι πολίτες θα έχουν τον δικό τους ψηφιακό βοηθό, ο οποίος θα τους επιτρέπει να έχουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και στα ιατρικά τους δεδομένα.

Η ψηφιακή Επανάσταση που συντελείται στην Υγεία κάνει σήμερα ένα ακόμη βήμα.



Σήμερα προσθέσαμε και λειτουργεί στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας ο Ψηφιακός Βοηθός για τον Γιατρό:



Αναλυτικότερα, ο ψηφιακός βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη για τους γιατρούς που προστέθηκε στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο, με στόχο να διευκολύνει το έργο των επαγγελματιών υγείας και να βελτιώσει την ποιότητα παροχής φροντίδας προς τους ασθενείς.

Ο υπουργό Υγείας, σε χθεσινή του ανάρτηση στο Χ ενημερώνει ότι με την ενσωμάτωσή του στο σύστημα, οι γιατροί έχουν πλέον άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση σε κρίσιμα στοιχεία του ιατρικού ιστορικού ενός ασθενούς.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι γιατροί με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούν να κάνουν ταχεία ανάλυση ιατρικού ιστορικού, διαγνωστικών εξετάσεων φαρμακευτικής αγωγής κλπ. Απλά θα ανοίγουν την εφαρμογή στο κινητό τους ή το τάμπλετ τους και θα δίνουν την εντολή : « «Δείξε μου το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς …» λέγοντας το όνομα του πάσχοντα που βλέπουν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ή στις κλινικές των νοσοκομείων.

Παράλληλα θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν εξατομικευμένη προβολή αποτελεσμάτων σε εξετάσεις του ασθενούς.

Συγκεκριμένα στην ανάρτηση του ο υπουργός Υγείας αναφέρει:

«Η ψηφιακή Επανάσταση που συντελείται στην Υγεία κάνει σήμερα ένα ακόμη βήμα. Σήμερα προσθέσαμε και λειτουργεί στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας ο Ψηφιακός Βοηθός για τον Γιατρό: Ο Ψηφιακός Βοηθός Γιατρού προσφέρει στους επαγγελματίες υγείας άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση στα στοιχεία του ασθενή, εξασφαλίζοντας:

-εξοικονόμηση χρόνου,

-μείωση της γραφειοκρατίας,

-καλύτερο συντονισμό της φροντίδας,

– μεγαλύτερη ασφάλεια στη λήψη ιατρικών αποφάσεων.

Με τον Ψηφιακό Βοηθό, ο γιατρός μπορεί να επικεντρωθεί περισσότερο σε αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία: τη φροντίδα του ασθενή.

Η τεχνολογία γίνεται πλέον πολύτιμος σύμμαχος του γιατρού και εγγύηση καλύτερης φροντίδας για κάθε πολίτη, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα και η συνέχεια στη φροντίδα υγείας.

Σε διάστημα ενός μήνα, θα παρουσιαστεί και ο Ψηφιακός Βοηθός Πολίτη, ο οποίος θα επιτρέπει στους πολίτες να έχουν εύκολη, προσωποποιημένη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και στα δεδομένα τους. Η Υγεία περνά στη νέα ψηφιακή εποχή — διαθέσιμη σε όλους.»

