ΕΛΛΑΔΑ

29.10.2025 20:47

«Ξήλωσαν» τον πρόεδρο του ΚΥ Αίγινας – «Πλήρωσε» τον θάνατο της 79χρονης και την ακραία υποστελέχωση

29.10.2025 20:47
Με απόφαση που δημοσιεύθηκε σήμερα και υπογράφει ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ συγκροτήθηκε η νέα τριμελής Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας Αίγινας. Νέος πρόεδρος της επιτροπής είναι ο Πτερούδης Νικόλαος, ωστόσο η είδηση είναι η αποπομπή του Φίλιππου Τζίτζη, ο οποίος πληρώνει την ιστορία με το θάνατο της 79χρονης.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο μια 79χρονη γυναίκα στην Αγία Μαρίνα πέθανε αβοήθητη, χωρίς ποτέ να σπεύσει σε βοήθειά της κάποιο ασθενοφόρο.

Η υπόθεση γέννησε σοβαρά ερωτηματικά, καθώς η άτυχη γυναίκα είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις της, ωστόσο όπως επιβεβαιώθηκε ποτέ δεν έφτασε στην παραλία του συμβάντος ασθενοφόρο λόγω έλλειψης οδηγού. Σε παρέμβαση είχε προχωρήσει και ο Άδωνις Γεωργιάδης ενώ είχε διαταχθεί και ΕΔΕ για το περιστατικό.

Ο Φίλιππος Τζίτζης, που πληρώνει την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, λόγω της ακραίας υποστελέχωσης, ήταν στη θέση του προέδρου της τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) Αίγινας από την 17η Απριλίου 2025.

