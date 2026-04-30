ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 19:48
30.04.2026 18:14

Με ματς ποδοσφαίρου και μπάσκετ στον ανταγωνισμό ο Alpha την Τετάρτη (29/4) ήταν πάλι πρώτος σε τηλεθέαση

credit: pixabay

Ήταν μια ημέρα η χθεσινή με πλούσια αθλητική δραστηριότητα που καλύφθηκε από τα κανάλια (αλλά και τις συνδρομητικές πλατφόρμες), και μάλιστα σε χρονική στιγμή κάθε μιας από τις διοργανώσεις κρίσιμη για την πορεία ομάδων, και κατ’ επέκταση αυξημένο το ενδιαφέρον των απευθείας τηλεοπτικών καλύψεών τους.

Παρ’ όλα αυτά ο Alpha δεν… χαμπάριασε και συγκέντρωσε την προσοχή των τηλεθεατών σε μεγάλο βαθμό διατηρώντας την μερίδα του λέοντος από την πίτα τηλεθέασης. Μερίδα η οποία σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα ήταν ελαφρώς μικρότερη, όμως όχι ικανή για να επηρεάσει την κατάταξη του στις τηλεπροτιμήσεις, σύμφωνα με τα δεδομένα της Nielsen.

Το Mega παρέμεινε δεύτερη επιλογή των τηλεθεατών και παρότι μετέδωσε απευθείας τον πρώτο από τους δύο ημιτελικούς του δεύτερου ζευγαριού του final four του Champions League, μεταξύ Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ, είδε την επίδοσή του να επηρεάζεται προς τα κάτω σε σχέση με την Τρίτη.

Τα «πάνω» του ξαναπήρε ο ΑΝΤ1 και μαζί με τον ΣΚΑΪ, με την επίσης ανεβασμένη επίδοση, συνδιαμόρφωσαν τετράδα καναλιών -μαζί με Alpha και Mega- μερίδια τηλεθέασης. Για τον ΑΝΤ1 ισχυροί «μαγνήτες» τηλεθέασης ήταν οι δύο εκπομπές -απογευματινή και νυχτερινή- του Πέτρου Κουσουλού και για τον ΣΚΑΪ ρόλο έπαιξε επίσης η υψηλή, για τα δεδομένα του σταθμού, συγκέντρωση τηλεθεατών στο ριάλιτι «Survivor», ιδίως από περίπου τις 23.30 κι έπειτα.

Στα αξιοπρόσεκτα των αποτελεσμάτων από τη χθεσινή κούρσα τηλεθέασης των σταθμών το -εντυπωσιακό, χωρίς υπερβολή- 2,2% της ΕΡΤ2ΣΠΟΡ χάρη στην απευθείας μετάδοση του αγώνα μπάσκετ Μπιλμπάο-ΠΑΟΚ στο πλαίσιο του Europe Cup, με την οποία η επίδοση του κρατικού σταθμού σχεδόν τετραπλασιάστηκε συγκριτικά με το μερίδιο που είχε αποκομίσει την αμέσως προηγούμενη ημέρα.

Διαβάστε επίσης:

Τριάντα διεθνή ΜΜΕ ζητούν από το Ισραήλ πρόσβαση στη Γάζα

ΕΡΤ: Παραίτηση υπέβαλε από την διεύθυνση αθλητικών ο Γιάννης Δάρας

Disney: Απαντά στην έρευνα της FCC για αναθεώρηση αδειών των θυγατρικών σταθμών του ABC- Καταγράφονται αντιδράσεις





Σκορ τηλεθέασης Τετάρτης (29/4) 1-0, στο ματς σειρές-Champions League

ΚΟΣΜΟΣ

Πολεμικά σενάρια για το Ιράν εξετάζει ξανά ο Τραμπ – Σοβαρό ενδεχόμενο επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων

ΚΟΣΜΟΣ

Θεάσεις UFO: Το μυστήριο του Ρέντλεσχαμ Φόρεστ (photos/video)

ΥΓΕΙΑ

Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους για την αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα: «Εύχομαι να υπήρχε καλύτερη ενημέρωση»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: «Να μη μας λέτε κότες» – Ανδρουλάκης: «Εμείς είμαστε θεσμικό κόμμα, όχι παρακρατικό»

PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

ΚΑΛΧΑΣ

Η έλλειψη «προθύμων» στην ΚΟ της ΝΔ και ο ανασχηματισμός, η ευχή της Ντόρας για Καραμανλή και ο Προκόπης, ο Φαραντούρης και άλλες μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ

CUCINA POVERA

Πέννες αλ μπάφο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

