Με ματς ποδοσφαίρου και μπάσκετ στον ανταγωνισμό ο Alpha την Τετάρτη (29/4) ήταν πάλι πρώτος σε τηλεθέαση

Ήταν μια ημέρα η χθεσινή με πλούσια αθλητική δραστηριότητα που καλύφθηκε από τα κανάλια (αλλά και τις συνδρομητικές πλατφόρμες), και μάλιστα σε χρονική στιγμή κάθε μιας από τις διοργανώσεις κρίσιμη για την πορεία ομάδων, και κατ’ επέκταση αυξημένο το ενδιαφέρον των απευθείας τηλεοπτικών καλύψεών τους.

Παρ’ όλα αυτά ο Alpha δεν… χαμπάριασε και συγκέντρωσε την προσοχή των τηλεθεατών σε μεγάλο βαθμό διατηρώντας την μερίδα του λέοντος από την πίτα τηλεθέασης. Μερίδα η οποία σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα ήταν ελαφρώς μικρότερη, όμως όχι ικανή για να επηρεάσει την κατάταξη του στις τηλεπροτιμήσεις, σύμφωνα με τα δεδομένα της Nielsen.

Το Mega παρέμεινε δεύτερη επιλογή των τηλεθεατών και παρότι μετέδωσε απευθείας τον πρώτο από τους δύο ημιτελικούς του δεύτερου ζευγαριού του final four του Champions League, μεταξύ Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ, είδε την επίδοσή του να επηρεάζεται προς τα κάτω σε σχέση με την Τρίτη.

Τα «πάνω» του ξαναπήρε ο ΑΝΤ1 και μαζί με τον ΣΚΑΪ, με την επίσης ανεβασμένη επίδοση, συνδιαμόρφωσαν τετράδα καναλιών -μαζί με Alpha και Mega- μερίδια τηλεθέασης. Για τον ΑΝΤ1 ισχυροί «μαγνήτες» τηλεθέασης ήταν οι δύο εκπομπές -απογευματινή και νυχτερινή- του Πέτρου Κουσουλού και για τον ΣΚΑΪ ρόλο έπαιξε επίσης η υψηλή, για τα δεδομένα του σταθμού, συγκέντρωση τηλεθεατών στο ριάλιτι «Survivor», ιδίως από περίπου τις 23.30 κι έπειτα.

Στα αξιοπρόσεκτα των αποτελεσμάτων από τη χθεσινή κούρσα τηλεθέασης των σταθμών το -εντυπωσιακό, χωρίς υπερβολή- 2,2% της ΕΡΤ2ΣΠΟΡ χάρη στην απευθείας μετάδοση του αγώνα μπάσκετ Μπιλμπάο-ΠΑΟΚ στο πλαίσιο του Europe Cup, με την οποία η επίδοση του κρατικού σταθμού σχεδόν τετραπλασιάστηκε συγκριτικά με το μερίδιο που είχε αποκομίσει την αμέσως προηγούμενη ημέρα.

