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15.06.2026 07:58

Νεμπράσκα: Eντυπωσιακό βίντεο με υπερκυτταρική καταιγίδα στο ηλιοβασίλεμα

15.06.2026 07:58
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Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο που καταγράφηκε στην πόλη Σίντνεϊ της Νεμπράσκα κάνει τον γύρο του Διαδικτύου, με εικόνες που μοιάζουν περισσότερο με σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας παρά με πραγματικό καιρικό φαινόμενο.

Την περασμένη Κυριακή, φωτογράφος κατάφερε να απαθανατίσει μια τεράστια υπερκυτταρική καταιγίδα την ώρα που ο ήλιος έδυε, δημιουργώντας ένα σπάνιο και καθηλωτικό θέαμα.

Στο βίντεο, ο ουρανός βάφεται με έντονες αποχρώσεις του πορτοκαλί, του κόκκινου και του χρυσού, ενώ πάνω από τον ορίζοντα απλώνονται τα σκοτεινά, περιστρεφόμενα σύννεφα της καταιγίδας.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σχεδόν απόκοσμο σκηνικό, με το φως του ηλιοβασιλέματος να «σπάει» μέσα από τη βαριά μάζα των νεφών και να δημιουργεί εικόνες που κόβουν την ανάσα.

Τι είναι η υπερκυτταρική καταιγίδα

Οι υπερκυτταρικές καταιγίδες θεωρούνται από τα πιο ισχυρά και εντυπωσιακά είδη καταιγίδων.

Το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ο περιστρεφόμενος ανοδικός αέρας, γνωστός ως μεσοκυκλώνας, ο οποίος μπορεί να δώσει στο φαινόμενο τεράστια ένταση και διάρκεια.

Τέτοιες καταιγίδες συνδέονται συχνά με ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ισχυρούς ανεμοστρόβιλους, χαλαζοπτώσεις μεγάλου μεγέθους, έντονους ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές.

Αυτός είναι και ο λόγος που, παρά την εντυπωσιακή τους όψη, οι υπερκυτταρικές καταιγίδες θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Χιλιάδες προβολές στα social media

Το βίντεο από τη Νεμπράσκα έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια μέσα σε λίγες ώρες.

Πολλοί χρήστες των social media περιέγραψαν το φαινόμενο ως «εξωπραγματικό», ενώ άλλοι στάθηκαν στον συνδυασμό του ηλιοβασιλέματος με τη σκοτεινή μάζα της καταιγίδας, κάνοντας λόγο για μια από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες της φύσης.

Το σπάνιο σκηνικό υπενθυμίζει πόσο θεαματική, αλλά και απρόβλεπτη, μπορεί να γίνει η ατμόσφαιρα όταν ακραία καιρικά φαινόμενα συναντούν το φως του ηλιοβασιλέματος.

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