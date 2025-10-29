search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 19:35
ΚΟΣΜΟΣ

29.10.2025 18:58

Κατάρρευση πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη: Στο «φως» βίντεο από τη διάσωση της 18χρονης κόρης της οικογένειας – Νεκρά τα δύο αδέλφια της

29.10.2025 18:58
Στο «φως» ήρθε βίντεο με τη διάσωση της μεγάλης κόρης της πενταμελούς οικογένειας, που είχε εγκλωβιστεί στα ερείπια επταώροφου κτιρίου στην περιοχή Γκεμπζέ που απέχει 65 χλμ. από την Κωνσταντινούπολη, μετά την κατάρρευσή του.

Η 18χρονη κατάφερε να σωθεί, την ώρα που τα δύο αδέλφια της, ηλικίας 12 και 14 ετών, ανασύρθηκαν νεκρά από τα ερείπια, ενώ άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής η τύχη των γονιών τους. 

Μιλώντας για τη διάσωση της 18χρονης Ντιλάρα, ο υφυπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μεχμέτ Ακτάς, ανέφερε ότι «κατά τη διάρκεια της επιχείρησης υπήρχε επικοινωνία μαζί της και ήταν σε πλήρη συνείδηση. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο». 

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «συνολικά, απεγκλωβίσαμε τρία παιδιά, αλλά, δυστυχώς, τα δύο δεν επέζησαν», προσθέτοντας ότι τα τρία παιδιά εντοπίστηκαν στο ίδιο δωμάτιο, ενώ οι γονείς βρίσκονται, πιθανότατα, σε άλλο σημείο του σπιτιού

«Οι έρευνες για τον εντοπισμό της μητέρας και του πατέρα συνεχίζονται. Υπολογίζουμε ότι στο κτίριο βρίσκονται πέντε άτομα συνολικά. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε λάβει κανένα ηχητικό σήμα από τους γονείς, δε χάνουμε την ελπίδα μας. Η ομάδα διάσωσης είναι μεγάλη και εργάζεται αδιάκοπα», τόνισε ο Ακτάς.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της κατάρρευσης

Την ίδια ώρα, σοκ προκαλεί το βίντεο όπου κατεγράφη η κατάρρευση της πολυκατοικίας

Όπως αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, πρόκειται για βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που δείχνει την κατάρρευση του κτιρίου που σημειώθηκε στις 6:57 το πρωί στη συνοικία Μεβλάνα.

Η αιτία της κατάρρευσης του κτιρίου – ηλικίας μόλις 12 ετών –  δεν είναι ακόμη σαφής. Ωστόσο, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, δίπλα στο κτίριο γίνονταν εργασίες κατασκευής μετρό, ενώ από χθες υπήρχαν προβλήματα στατικότητας.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της AFAD (Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας) και των διασωστών, που συμμετέχουν στις έρευνες εντοπισμού επιζώντων. 

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, τη στιγμή της κατάρρευσης του κτιρίου, μόνο η πενταμελής οικογένεια βρισκόταν μέσα σε αυτό.

1 / 3