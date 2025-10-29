search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 19:12
ΚΟΣΜΟΣ

29.10.2025 18:16

Αυστραλία: Πλήθος καρχαριών βγήκαν στα ρηχά σε δημοφιλή παραλία σέρφινγκ (Video)

paralia karxaries 55- new

Κοντά στην ακτή αναζητώντας τροφή βγήκαν δεκάδες καρχαρίες σε μια δημοφιλή παραλία σέρφινγκ στο Gold Coast, στη βορειοανατολική ακτή της Αυστραλίας.

Το πλήθος των καρχαριών προκάλεσε έκπληξη στους παρευρισκόμενους στο νότιο άκρο της Rainbow Bay την Τρίτη, στη δημοφιλή παραλία για σέρφινγκ Snapper Rocks.

Δεν ήταν σαφές σε ποιο είδος καρχαρία ανήκαν, ωστόσο ο ποταμός Tweed που εκβάλλει λίγο νοτιότερα είναι γνωστός ως «φυτώριο» για ταύρους-καρχαρίες (bull sharks).

Συνηθισμένο πλέον το φαινόμενο οι καρχαρίες να βγαίνουν στα ρηχά παρά τα δίχτυα ασφαλείας με αποτέλεσμα οι αρχές να εκδίδουν καθημερινά δελτίο για την ύπαρξη των θηλαστικών.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τους καρχαρίες να κυνηγούν ψάρια και οι λουόμενοι να τους παρατηρούν ψύχραιμοι, λίγα βήματα έξω από το νερό.

Ο Ρομπ Χάρκορτ, ομότιμος καθηγητής θαλάσσιας οικολογίας στο Macquarie University, εξήγησε στον Guardian ότι οι καρχαρίες συχνά πλησιάζουν την ακτή όταν υπάρχουν πολλά μικρά ψάρια. Σύμφωνα με τον ίδιο, στα σημεία που εκβάλουν ποτάμια υπάρχουν ψάρια και συνεπώς καρχαρίες, ιδιαίτερα ύστερα από έντονες βροχοπτώσεις».

Η ειδικός άγριας ζωής Δρ Vanessa Pirotta χαρακτήρισε «υπέροχο» το γεγονός ότι ο κόσμος μπορούσε να δει τους καρχαρίες να συμπεριφέρονται φυσικά στο περιβάλλον τους: «Έκαναν αυτό που κάνουν καθημερινά, κοντά στην ακτή, και οι άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να τους παρατηρήσουν να αναζητούν τροφή στη φύση».

Το γεγονός συνέπεσε με την κόντρα που έχει ξεσπάσει σχετικά με τη χρήση διχτυών και θανατηφόρων παγίδων για καρχαρίες, μετά τον θάνατο μιας φάλαινας που πνίγηκε όταν μπλέχτηκε σε δίχτυ για καρχαρίες ανοικτά της Νέας Νότιας Ουαλίας, την Τρίτη.

Οι καρχαρίες του Gold Coast βιντεοσκοπήθηκαν να κολυμπούν σε ρηχά νερά, παρά την ύπαρξη διχτυών και θανατηφόρων «drumlines» πιο έξω από την ακτή.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν υπάρχει «ουσιαστικά καμία απόδειξη» πως τα δίχτυα και οι παγίδες αποτρέπουν επιθέσεις καρχαριών.

