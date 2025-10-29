Ουκρανία: Σκληρές μάχες στους δρόμους μετά τη ρωσική «σφήνα» στο προπύργιο του Ποκρόφσκ

Οι μάχες στους δρόμους μαίνονται στο ουκρανικό προπύργιο του Ποκρόφσκ, όπου Ρώσοι στρατιώτες έχουν εισέλθει στην πόλη μετά από μια επίθεση που διήρκεσε σχεδόν ένα χρόνο. Αν και ο ρυθμός των στρατιωτικών προελάσεων της Μόσχας είναι επίπονος, αν η Ρωσία τελικά αναλάβει τον πλήρη έλεγχο του Ποκρόφσκ, θα αποκτήσει ένα στρατηγικά σημαντικό προγεφύρωμα στην ανατολική Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι περίπου 200 Ρώσοι στρατιώτες είχαν διεισδύσει στην πόλη, αλλά Ουκρανοί στρατιώτες που πολεμούν εκεί δήλωσαν ότι αυτή ήταν μια συντηρητική εκτίμηση. Οι ρωσικές μονάδες κρατούν τις θέσεις τους στα νότια της πόλης και προχωρούν βόρεια, σύμφωνα με χάρτες που απεικονίζουν τα πεδία μαχών.

«Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη επειδή σε ένα σημαντικό μέρος της πόλης έχουν ήδη διεισδύσει οι κατακτητές», δήλωσε ο Ντένις, ένας Ουκρανός χειριστής μη επανδρωμένων αεροσκαφών που έδωσε μόνο το μικρό του όνομα σύμφωνα με το στρατιωτικό πρωτόκολλο, σύμφωνα με τους New York Times.

«Εξακολουθούν να ενισχύουν την παρουσία τους, όλο και περισσότερο, προσπαθώντας να κατακλύσουν πλήρως την πόλη με τις δυνάμεις τους», είπε. «Όταν συναντούν τις θέσεις μας, εμπλέκονται σε ανταλλαγή πυροβολισμών».

Ουκρανοί στρατιώτες λένε ότι τώρα υπάρχουν ενεργές μάχες στους δρόμους στο Ποκρόφσκ. Χάρτες από την DeepState, μια ομάδα με δεσμούς με τον ουκρανικό στρατό, δείχνουν μεγάλα τμήματα της πόλης σε μια γκρίζα ζώνη, υποδεικνύοντας περιοχές όπου αμφισβητείται ο έλεγχος.

Το Ποκρόφσκ, το οποίο είχε προπολεμικό πληθυσμό περίπου 60.000, βρίσκεται σε έναν κρίσιμο δρόμο που συνδέει αρκετές πόλεις που σχηματίζουν το τελευταίο μεγάλο αμυντικό τόξο που προστατεύει το τμήμα της περιοχής του Ντόνετσκ το οποίο εξακολουθεί να ελέγχει η Ουκρανία. Εάν η πόλη πέσει, αυτό θα φέρει τη Ρωσία πιο κοντά στην επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου της να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή.

Ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας έχει δηλώσει ότι η Ρωσία θα συμφωνούσε να σταματήσει τις μάχες μόνο εάν το Κίεβο παραχωρούσε το Ντόνετσκ. Το Κρεμλίνο πιθανότατα θα χρησιμοποιούσε μια κατάληψη του Ποκρόφσκ για να υποστηρίξει στην κυβέρνηση Τραμπ ότι οι στρατιωτικές της προελάσεις είναι αδυσώπητες και ότι η Ουκρανία θα πρέπει να συμβιβαστεί με μια ειρηνευτική συμφωνία, ακόμη και αν αυτό σημαίνει παραχώρηση γης.

«Καταλαβαίνουμε γιατί χρειάζονται το Ποκρόφσκ», δήλωσε ο κ. Ζελένσκι στους δημοσιογράφους αυτή την εβδομάδα, προσθέτοντας ότι η Μόσχα ήθελε να ενισχύσει τον ισχυρισμό της ότι μια ουκρανική υποχώρηση και εδαφικές παραχωρήσεις ήταν «ο μόνος δυνατός» τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Η διατήρηση του ελέγχου της πόλης, είπε ο Ζελένσκι, είναι ζωτικής σημασίας για να αντιμετωπιστεί αυτό το αφήγημα. Αλλά για πόσο καιρό τα ουκρανικά στρατεύματα μπορούν να διατηρήσουν τον έλεγχο του Ποκρόφσκ είναι ασαφές. Ο Ζελένσκι είπε ότι τα ρωσικά στρατεύματα στην πόλη υπερτερούν αριθμητικά των Ουκρανών περίπου οκτώ προς ένα.

Πιθανότατα υπάρχουν πλέον πάρα πολλές ρωσικές δυνάμεις στην πόλη για να τις απωθήσει η Ουκρανία, δήλωσε ο Pasi Paroinen, στρατιωτικός αναλυτής της Black Bird Group με έδρα τη Φινλανδία. Οι Ουκρανοί στρατιώτες λένε ότι αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις που έχουν αναγκάσει τις ουκρανικές δυνάμεις να υποχωρήσουν σε άλλες μάχες: ελλείψεις στρατευμάτων και αμείλικτες ρωσικές επιθέσεις με drones που έχουν διακόψει τις αλυσίδες εφοδιασμού τους.

Οι ουκρανικές δυνάμεις πιέζονται επίσης από άλλες επιθέσεις κατά μήκος του ανατολικού μετώπου. Ρωσικά στρατεύματα έχουν εισέλθει στο Κουπιάνσκ, μια πόλη που η Ουκρανία ανέκτησε το 2022, και έχουν περικυκλώσει εν μέρει την Κοστιαντίνιβκα, μια πύλη προς το βόρειο Ντόνετσκ.

Το Ποκρόφσκ αποτελούσε εδώ και καιρό προπύργιο ενάντια στις ρωσικές προελάσεις. Οι δυνάμεις της Μόσχας άρχισαν να επιτίθενται στην πόλη πριν από περίπου ένα χρόνο, αλλά συγκρατήθηκαν από τις καλά προετοιμασμένες αμυντικές γραμμές της Ουκρανίας και την εκτεταμένη χρήση drones για την ανίχνευση και στόχευση επιθέσεων.

Για να παρακάμψουν αυτές τις άμυνες, οι ρωσικές δυνάμεις υιοθέτησαν τακτικές που έχουν χρησιμοποιήσει και αλλού, όπως η εξάρτηση από μικρές ομάδες εφόδου με άλογα, μερικές φορές μόνο δύο στρατιώτες, οι οποίες είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν από τα drones και μπορούν να διεισδύσουν σε υποεπανδρωμένες ουκρανικές γραμμές. Με την πάροδο του χρόνου, κατάφεραν να συγκεντρώσουν αρκετά στρατεύματα στην πόλη για να εξαπολύσουν μια μεγαλύτερη επίθεση.

«Αυτές οι μικρές ομάδες είναι σαν βελόνες: ένα τσίμπημα δεν πονάει πολύ, αλλά όταν υπάρχουν πολλές, γίνεται μια συνεδρία βελονισμού με ολέθριες συνέπειες», δήλωσε ο Bohdan Yanush, αναπληρωτής διοικητής τάγματος στην 79η Ταξιαρχία Αεροπορικής Εφόδου της Ουκρανίας. «Παρενοχλούν τις γραμμές εφοδιασμού, εντοπίζουν τους στρατιώτες μας και ανοίγουν πυρ εναντίον τους».

Ο Παρόινεν είπε ότι ο κακός καιρός, που εμποδίζει τα ουκρανικά αναγνωριστικά drones, βοήθησε επίσης τους Ρώσους, επιτρέποντας περιστασιακά στα τεθωρακισμένα οχήματά τους να κινούνται με λιγότερη ανίχνευση. «Οι Ρώσοι χρησιμοποιούν αυτό το παράθυρο για μηχανοκίνητες επιθέσεις, περιπλέκοντας την άμυνα για τους Ουκρανούς», είπε.

Ο Ντένις, ο χειριστής του ουκρανικού drone, είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκμεταλλεύτηκαν επίσης τη συνεχιζόμενη παρουσία αμάχων στο Ποκρόφσκ – περισσότεροι από 1.000 βρίσκονται εκεί, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές – φορώντας πολιτικά ρούχα για να κρυφτούν.

«Πώς μπορείς να καταλάβεις ποιος είναι ποιος αν δεν υπάρχουν διακριτικά, φορούν πολιτικά ρούχα και προσποιούνται ότι απλώς πηγαίνουν να φέρουν νερό από ένα πηγάδι, ας πούμε;» ρώτησε.

Ο ουκρανικός στρατός ανησυχεί ολοένα και περισσότερο ότι τα ρωσικά στρατεύματα κινούνται τώρα για να περικυκλώσουν τις δυνάμεις του ακριβώς ανατολικά του Ποκρόφσκ. Οι χάρτες του DeepState δείχνουν τις ρωσικές δυνάμεις να κινούνται σε δύο απότομα σημεία από το κέντρο της πόλης και τα χωριά στα βορειοανατολικά. Μόνο λίγα μίλια χωρίζουν τις στρατιωτικές προελάσεις, αναγκάζοντας τις ουκρανικές ενισχύσεις στην περιοχή να κινούνται μέσα από έναν στενό διάδρομο υπό συνεχή πυρά.

