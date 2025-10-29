search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 14:20
ΚΟΣΜΟΣ

29.10.2025 09:51

Τουρκία: Κατάρρευση πολυκατοικίας σε προάστιο της Κωνσταντινούπολης – Φόβοι για εγκλωβισμένους (videos)

29.10.2025 09:51
turkey_new
@Haberturk

Ένα εξαώροφο κτίριο κατοικιών κατέρρευσε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (29/10) στο Γκέμπζε, περιοχή περίπου 60 χλμ. από την Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, πέντε άνθρωποι είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια και στο σημείο επιχειρούν 147 μέλη ομάδων έρευνας και διάσωσης.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δύο οικογένειες, συνολικά επτά άτομα, ζούσαν στο κτήριο. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν βρίσκονταν μέσα τη στιγμή της κατάρρευσης.

Κοντά στο κτίριο υπάρχει εργοτάξιο καθώς κατασκευάζονται γραμμές μετρό.

Ο δήμαρχος της Γκέμπζε, Ζινούρ Μπουγιουκγκόζ, ανέφερε ότι το κτήριο που κατέρρευσε είχε πέντε ορόφους και ότι υπήρχε φαρμακείο στο ισόγειο.

antras-gineka-new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Οι άνδρες χρειάζονται διπλάσια άσκηση από τις γυναίκες για να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων

kanelli-zoi-1212
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναβιώνει η κόντρα Κανέλλη – Κωνσταντοπούλου: «Οψιμη κομμουνίστρια», «εγώ δε διακόπτω τη Βουλή για να μιλάω»

mitsotakis_28h
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το μήνυμα Μητσοτάκη για τις παρελάσεις – Γιατί μίλησε για τοξικότητα και μιζέρια

monada-aftismos-new
ΥΓΕΙΑ

Οικοτροφείο Α8 «Δάφνη»: Μια μονάδα πρότυπο για άτομα με αυτισμό

elin_kentriki
ADVERTORIAL

Δύο ακόμα διακρίσεις της ελίν για το πρόγραμμα «Καμία πηγή ρύπανσης δεν είναι ασήμαντη»

giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

petsas_stelios_vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε τα social media

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

kyranakis-723-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Κυρανάκη κατά της ιδιοκτησίας των «Νέων»

troufakia_karida_sintagi
CUCINA POVERA

Γρήγορα και εύκολα τρουφάκια με ινδοκάρυδο

