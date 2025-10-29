Τουρκία: Κατάρρευση πολυκατοικίας σε προάστιο της Κωνσταντινούπολης – Φόβοι για εγκλωβισμένους (videos)

Ένα εξαώροφο κτίριο κατοικιών κατέρρευσε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (29/10) στο Γκέμπζε, περιοχή περίπου 60 χλμ. από την Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, πέντε άνθρωποι είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια και στο σημείο επιχειρούν 147 μέλη ομάδων έρευνας και διάσωσης.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δύο οικογένειες, συνολικά επτά άτομα, ζούσαν στο κτήριο. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν βρίσκονταν μέσα τη στιγμή της κατάρρευσης.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı bir bina çöktü https://t.co/UXtzIrqmGL pic.twitter.com/CHjuknAS5P — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 29, 2025

Κοντά στο κτίριο υπάρχει εργοτάξιο καθώς κατασκευάζονται γραμμές μετρό.

Ο δήμαρχος της Γκέμπζε, Ζινούρ Μπουγιουκγκόζ, ανέφερε ότι το κτήριο που κατέρρευσε είχε πέντε ορόφους και ότι υπήρχε φαρμακείο στο ισόγειο.

