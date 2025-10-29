Γάζα: «Η εκεχειρία δεν καταρρέει» λέει ο Τραμπ παρά τα δεκάδες νεκρά παιδιά μέσα στη νύχτα – Τουλάχιστον 91 τα θύματα (video)

Τη δολοφονία τουλάχιστον 50 ανθρώπων από ισραηλινά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύκτας ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα.

Σύμφωνα με το CNN, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 91. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και δεκάδες παιδιά.

«Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 22 παιδιά και πολλές γυναίκες, από τα ισραηλινά πλήγματα που εξαπολύονται από χθες (Τρίτη) το βράδυ εναντίον της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε σήμερα στο AFP ο Μαχμούντ Μπασάλ εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας.

Εξάλλου ακόμη 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν, πρόσθεσε ο Μπασάλ, κάνοντας λόγο για «ξεκάθαρη και κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας» μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ. Παράλληλα κατήγγειλε την «καταστροφική και τρομακτική» κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε χθες (28/10) στη Γάζα.

Ο 37χρονος Γιόνα Εφραίμ Φέλντμπαουμ «έπεσε στη μάχη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας» την Τρίτη, επεσήμανε ο στρατός που διεξήγαγε αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Γάζας αφού κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραβίασε τη εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

Τραμπ: Τίποτα δεν θα θέσει σε κίνδυνο την εκεχειρία

Η συμφωνηθείσα εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς δεν κινδυνεύει με κατάρρευση, παρά τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, όπως δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Εν πτήσει από την Ιαπωνία προς τη Νότια Κορέα, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο Air Force One ότι «τίποτα δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο» τη συμφωνηθείσα εκεχειρία.

Ο αμερικανός πρόεδρος δικαιολόγησε τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, επιρρίπτοντας την ευθύνη στη Χαμάς.

«Σκότωσαν έναν ισραηλινό στρατιώτη, επομένως οι Ισραηλινοί αντεπιτέθηκαν» ως όφειλαν, είπε. Παράλληλα, απείλησε τη Χαμάς με αφανισμό «εάν δεν συμμορφωθεί».

Διαβάστε επίσης:

Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη στη Φλόριντα – Το έγκλημα του Νόρμαν Γκριμ και τα στοιχεία που οδήγησαν στην καταδίκη του

Προνομιακή μεταχείριση για τον Σαρκοζί στη φυλακή: Ο μόνος κρατούμενος που δέχεται τέσσερις επισκέψεις την εβδομάδα

Τουλάχιστον εννέα νεκροί και πέντε αγνοούμενοι από σφοδρές βροχοπτώσεις στο κεντρικό Βιετνάμ