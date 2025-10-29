search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 09:43
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.10.2025 07:29

Τουλάχιστον εννέα νεκροί και πέντε αγνοούμενοι από σφοδρές βροχοπτώσεις στο κεντρικό Βιετνάμ

29.10.2025 07:29
bietnam new

Τουλάχιστον εννέα νεκροί και πέντε αγνοούμενοι από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες που έπληξαν το κεντρικό Βιετνάμ, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία διαχείρισης φυσικών καταστροφών της κυβέρνησης.

Έξι από τις ανθρώπινες απώλειες είναι στην πόλη Ντανάνγκ που είναι ένας από τους πιο διάσημους προορισμούς, αλλά και στην αρχαία πόλη Χόι Αν, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση.

Περισσότερα από 103.000 σπίτια πλημμύρισαν κυρίως στις πιο σημαντικές τουριστικές περιοχές της Χουέ και της Χόι Αν, σύμφωνα με μία αναφορά της ίδιας υπηρεσίας.

Διαβάστε επίσης

Ο τυφώνας Μελίσα μία ανάσα από την Τζαμάικα: Προληπτικές εκκενώσεις – Χωρίς ρεύμα το ένα τρίτο του νησιού

Γιγαντομαχία στον Ειρηνικό – Aνοιχτή σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας ή «άσπονδη φιλία»;

Τραμπ: Δεν ήρθα στη Νότια Κορέα για να δω τον Καναδά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rafa-mpenitef-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράφα Μπενίτεθ: Οι 3 πρώτες αλλαγές του Ισπανού προπονητή – Πώς θέλει να διαμορφώσει τον Παναθηναϊκό

MITSOTAKIS_SALONIKA_NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με ίωση ο Μητσοτάκης στην παρέλαση

kaiti-gkrei-new
LIFESTYLE

Καίτη Γκρέυ: «Θα τιμώ το όνομά της όσο είμαι στη ζωή» λέει ο εγγονός και μοναδικός κληρονόμος της

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Λέρου

trudeau-perry-new
LIFESTYLE

«Τρελός» για την Κέιτι Πέρι ο Τζάστιν Τριντό – «Είναι η τέλεια γυναίκα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

petsas_stelios_vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε τα social media

kyranakis-723-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Κυρανάκη κατά της ιδιοκτησίας των «Νέων»

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

troufakia_karida_sintagi
CUCINA POVERA

Γρήγορα και εύκολα τρουφάκια με ινδοκάρυδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 09:43
rafa-mpenitef-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράφα Μπενίτεθ: Οι 3 πρώτες αλλαγές του Ισπανού προπονητή – Πώς θέλει να διαμορφώσει τον Παναθηναϊκό

MITSOTAKIS_SALONIKA_NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με ίωση ο Μητσοτάκης στην παρέλαση

kaiti-gkrei-new
LIFESTYLE

Καίτη Γκρέυ: «Θα τιμώ το όνομά της όσο είμαι στη ζωή» λέει ο εγγονός και μοναδικός κληρονόμος της

1 / 3