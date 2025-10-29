Τραμπ: Δεν ήρθα στη Νότια Κορέα για να δω τον Καναδά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε μία σημερινή ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι “δεν ήρθα στη Νότια Κορέα για να δω τον Καναδά!” σχολιάζοντας την εμπορική διαμάχη με το βόρειο γείτονα των ΗΠΑ.
Ο Τραμπ επισκέπτεται τη Νότια Κορέα για συνομιλίες με αρκετές χώρες, ενώ αναμένεται ότι θα παραβρεθεί σε ένα σημερινό δείπνο ηγετών, στους καλεσμένους του οποίου περιλαμβάνεται και ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ.
