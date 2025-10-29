Τραμπ: Δεν ήρθα στη Νότια Κορέα για να δω τον Καναδά

Σε μία σημερινή ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι “δεν ήρθα στη Νότια Κορέα για να δω τον Καναδά!” σχολιάζοντας την εμπορική διαμάχη με το βόρειο γείτονα των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ επισκέπτεται τη Νότια Κορέα για συνομιλίες με αρκετές χώρες, ενώ αναμένεται ότι θα παραβρεθεί σε ένα σημερινό δείπνο ηγετών, στους καλεσμένους του οποίου περιλαμβάνεται και ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ.

