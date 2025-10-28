Ο Μπιλ Γκέιτς κάνει μια αιρετική δήλωση για την κλιματική αλλαγή

Σε μια αιφνιδιαστή και σημαντική αντίδραση κόντρα στην κοινότητα ακτιβιστών για το κλίμα που τάσσεται υπέρ της «Ώρας Μηδέν», ο Μπιλ Γκέιτς, κορυφαίος υποστηρικτής των μειώσεων των εκπομπών άνθρακα, δημοσίευσε ένα αξιοσημείωτο δοκίμιο την Τρίτη, στο οποίο υποστηρίζει ότι οι ενεργειακοί πόροι πρέπει να κρατηθούν μακριά από τη συζήτηση κατά της κλιματικής αλλαγής.

Αντ’ αυτού, υποστηρίζει ο Γκέιτς, οι φιλάνθρωποι του κόσμου πρέπει να αυξήσουν τις επενδύσεις τους σε άλλες προσπάθειες που αποσκοπούν στην πρόληψη των ασθενειών και της πείνας.

Η κλιματική αλλαγή δεν πρόκειται να εξαλείψει την ανθρωπότητα, υποστήριξε, και οι προηγούμενες προσπάθειες που επιδιώκουν την επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα έχουν σημειώσει πραγματική πρόοδο. Αλλά ο Γκέιτς είπε ότι οι προηγούμενες επενδύσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ήταν άστοχες και ότι πάρα πολλά χρήματα έχουν επενδυθεί σε δαπανηρές και αμφισβητήσιμες προσπάθειες.

Bill Gates makes major climate change reversal after years of doomerism: ‘People will be able to live and thrive’ https://t.co/rs34SGlpsF pic.twitter.com/w9mNjbMlwz — New York Post (@nypost) October 28, 2025

Αν και ο Γκέιτς δήλωσε ότι οι επενδύσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής πρέπει να συνεχιστούν, υποστήριξε ότι οι περικοπές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην USAID απειλούν ένα πιο επείγον πρόβλημα, προκαλώντας δυνητικά μόνιμη παγκόσμια ζημιά στην καταπολέμηση του λιμού και των απειλητικών για τη ζωή ασθενειών που μπορούν να προληφθούν.

«Η κλιματική αλλαγή, οι ασθένειες και η φτώχεια είναι όλα σημαντικά προβλήματα», έγραψε ο Γκέιτς. «Θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ανάλογα με τις συνέπειες που προκαλούν».

Οι περικοπές χρηματοδότησης της κυβέρνησης Τραμπ, υποστηρίζει ο Γκέιτς, απαιτούν άμεση και μεγαλύτερη εστίαση σε επενδύσεις και πόρους για την υποστήριξη αυτών των εγκαταλελειμμένων προσπαθειών.

«Παρόλο που η κλιματική αλλαγή θα έχει σοβαρές συνέπειες – ιδιαίτερα για τους ανθρώπους στις φτωχότερες χώρες – δεν θα οδηγήσει στην καταστροφή της ανθρωπότητας», έγραψε ο Γκέιτς. «Αυτή είναι μια ευκαιρία να επικεντρωθούμε εκ νέου στο μέτρο που θα έπρεπε να μετράει ακόμη περισσότερο από τις εκπομπές και την αλλαγή της θερμοκρασίας: τη βελτίωση της ζωής. Ο κύριος στόχος μας θα πρέπει να είναι η πρόληψη των δεινών, ιδίως για όσους ζουν στις φτωχότερες χώρες του κόσμου και βρίσκονται στις πιο δύσκολες συνθήκες».

Το συγκλονιστικό δοκίμιο του Γκέιτς έρχεται πριν από την COP30 του επόμενου μήνα, μια παγκόσμια σύνοδο κορυφής που επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Η κυβέρνηση Τραμπ κατάργησε την USAID, έναν διεθνή οργανισμό βοήθειας που παρείχε σε ξένες χώρες ετήσια υποστήριξη 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την παροχή τροφίμων και φαρμάκων σε ανθρώπους που διαφορετικά δεν είχαν πρόσβαση σε αυτά τα απαραίτητα που θα τους έσωζαν τη ζωή.

Ο Γκέιτς αρνήθηκε ότι η νέα του θέση αποτελεί αντιστροφή των προηγούμενων θέσεών του. Στο δοκίμιό του της Τρίτης, ανέφερε ότι ο κόσμος πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει τις προηγούμενες προσπάθειές του για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα.

Ωστόσο, ο Γκέιτς δήλωσε στον Άντριου Ρος Σόρκιν του CNBC σε συνέντευξή του την Τρίτη ότι η απόσυρση από τις επενδύσεις για το κλίμα ήταν μια «τεράστια απογοήτευση», αν και απαραίτητη. Αντιπροσωπεύει επίσης μια έντονη αντίθεση από το πού ο Γκέιτς είχε επικεντρώσει τις προσπάθειές του και τη φιλανθρωπία του, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων καθαρής ενέργειας – και μια στροφή από τον τόνο του Γκέιτς μόλις πριν από μερικά χρόνια.

Σε ένα δοκίμιο του 2023 για την Breakthrough Energy, για παράδειγμα, ο ίδιος σημείωνε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παλεύουν με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής – ένα συναίσθημα που μπορεί να είναι «συντριπτικό» και απαιτεί μια αντίδραση με «άνευ προηγουμένου» κλίμακα και ταχύτητα.

Ορισμένοι επικριτές του υποστηρίζουν ότι η μετατόπιση του Γκέιτς αντιπροσωπεύει μια ψευδή αντίθεση: Ένα σημαντικό μέρος των δεινών που ο Γκέιτς τώρα θεωρεί προτεραιότητα είναι άμεσα ή έμμεσα αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής.

Διαβάστε επίσης:

Αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχειρίας – Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα, η Χαμάς ανέβαλε παράδοση σορού

Ο τυφώνας Μελίσα μία ανάσα από την Τζαμάικα: Προληπτικές εκκενώσεις – Χωρίς ρεύμα το ένα τρίτο του νησιού

Γιγαντομαχία στον Ειρηνικό – Aνοιχτή σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας ή «άσπονδη φιλία»;