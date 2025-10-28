Ο τυφώνας Μελίσα σαρώνει την Τζαμάικα με ανέμους 300 χλμ/ώρα – Χωρίς ρεύμα το ένα τρίτο του νησιού

O τυφώνας Μελίσα έφτασε στη στεριά κοντά στην περιοχή Νιου Χόουπ της Τζαμάικα. Νωρίτερα οι αρχές πραγματοποίησαν την τελευταία ενημέρωση, προτρέποντας τους πολίτες να θέσουν σε προτεραιότητα τις ζωές τους και όχι της περιουσίες τους.

O τυφώνας χτύπησε το νησί της Καραϊβικής με ανέμους που φτάνουν ταχύτητες 300 χιλιομέτρων την ώρα, καθιστώντας τον την ισχυρότερη καταιγίδα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, ενώ αναμένεται στη συνέχεια να κατευθυνθεί προς την ανατολική ακτή της Κούβας, με την έντασή του να μειώνεται καθώς ταξιδεύει. Από εκεί, θα επηρεάσει τμήματα στις Μπαχάμες και γύρω περιοχές.

Ο κυκλώνας Μελίσσα έφθασε στο νοτιοδυτικό άκρο της Τζαμάικα, με ανέμους 295 χλμ/ω, αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ στο Μαϊάμι προειδοποίησε για καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες και πολυάριθμες κατολισθήσεις από τον τυφώνα.

This footage from inside the eye of Hurricane Melissa might be the most jaw-dropping video ever captured of a hurricane’s eye, showcasing the infamous “stadium effect."

pic.twitter.com/0w8EaYwivv October 28, 2025

«Μια καταστροφική κατάσταση αναμένεται στην Τζαμάικα. Για την Τζαμάικα, θα είναι σίγουρα ο τυφώνας του αιώνα», δήλωσε νωρίτερα η Anne-Claire Fontan ειδική σε τροπικούς τυφώνες της Παγκόσμιας Μετεωρολογικής Οργάνωσης.

Hurricane Melissa bears down on Jamaica https://t.co/A6nImxebUT October 28, 2025

Μία τραγική κατάσταση σε αργή κίνηση

«Οι αργοκίνητοι μεγάλοι τυφώνες συχνά καταγράφονται στην ιστορία ως οι πιο θανατηφόρες καταστροφές. Πρόκειται για μια τραγική κατάσταση που εξελίσσεται σε αργή κίνηση», δήλωσε ο επικεφαλής μετεωρολόγος της AccuWeather, Jonathan Porter.

240.000 σπίτια χωρίς ρεύμα

Ο τυφώνας κατηγορίας 5 θα φέρει βροχή ως και 76 εκατοστά ενώ οι άνεμοι θα αγγίξουν τα 282 χλμ την ώρα.

Πτήσεις εκκένωσης

Ήδη 240.000 σπίτια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να φερθούν έξυπνα, ώστε να προστατευτούν. «Προσπαθήστε να πάτε στα μεγαλύτερα υψόμετρα».

Σε μεγαλύτερο κίνδυνο βρίσκονται οι περιοχές Σεντ Ελίζαμπεθ και Γουέστμορλαντ. Σύμφωνα με τις τζαμαϊκανές αρχές είναι έτοιμα 6.000 καταφύγια σε όλη τη χώρα. Ήδη εκκενώθηκαν πολλοί άνθρωποι από την περιοχή Κίνγκστον, ενώ από την Τετάρτη μπορεί να πραγματοποιηθούν νέες πτήσεις εκκένωσης.

Ο Ερυθρός Σταυρός προειδοποίησε ότι έως και 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα από τον τυφώνα.

⚠️El nivel del agua sigue subiendo y los vientos extremos ya golpean Jamaica, mientras el país se prepara para la inminente llegada del huracán Melissa.



Las autoridades piden a la población buscar refugio ante esta tormenta de categoría 5, una de las más poderosas registradas… pic.twitter.com/8vHCwk2CeZ — Newsweek en Español (@NewsweekEspanol) October 28, 2025

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων προειδοποίησε για κατολισθήσεις, «καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες» και ανέμους που «μπορεί να προκαλέσουν ολική κατάρρευση κτιρίων». Ο τυφώνας Μελίσσα έχει ήδη σκοτώσει τρία άτομα στην Αϊτή, τρία στην Τζαμάικα και ένα στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Σε ισχύ παραμένει προειδοποίηση τροπικής καταιγίδας για τα νησιά Τερκς και Κέικος, αλλά και για τις Μπαχάμες. Αυτές οι προειδοποιήσεις σημαίνουν ότι ισχυρές ριπές ανέμου αναμένονται μέσα στις επόμενες 36 ώρες.

Περισσότερα από 800 καταφύγια έχουν ανοίξει στη Τζαμάικα, αλλά μόνο 133 χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή.

