28.10.2025 16:30

Ο Ζελένσκι ζητά οικονομική στήριξη από την Ευρώπη για άλλα 2-3 χρόνια

28.10.2025 16:30
volodymyr-zelensky

Η Ουκρανία θα έχει ανάγκη από την οικονομική στήριξη της Ευρώπης για ακόμα «δύο έως τρία χρόνια» για να αντιμετωπίσει τη ρωσική εισβολή, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφερόμενος σε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σταδιακή αποδέσμευση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της πολεμικής προσπάθειας της Ουκρανίας.

«Επέμεινα ξανά αυτό το σημείο σε όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες. Τους είπα ότι δεν πρόκειται να πολεμήσουμε για δεκαετίες, αλλά ότι πρέπει να δείξετε ότι, για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, θα είστε σε θέση να παρέχετε σταθερή οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, με τις δηλώσεις του να δημοσιοποιούνται σήμερα. «Και γι’ αυτό έχουν αυτό το πρόγραμμα κατά νου- δύο ή τρία χρόνια. Ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει νωρίτερα, αλλά θα χρειαστούν χρήματα για την ανοικοδόμηση», πρόσθεσε.

Ισχυρή κίνηση η επιβολή δασμών

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ελπίζει επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα πιέσει τον Σι Τζινπίνγκ για να μειώσει το Πεκίνο την υποστήριξή του προς τη Μόσχα και τις εισαγωγές ρωσικών υδρογονανθράκων κατά τη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη μεταξύ των ηγετών ΗΠΑ και Κίνας.

«Αυτή θα μπορούσε να είναι μια από τις ισχυρές κινήσεις του Τραμπ, ειδικά εάν μετά από αυτές τις αποφασιστικές κυρώσεις η Κίνα είναι πρόθυμη να μειώσει τις εισαγωγές της» από τη Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στις κυρώσεις που επέβαλε την περασμένη εβδομάδα η Ουάσιγκτον σε βάρος δύο μεγάλων ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών.

Ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να κερδίζει έδαφος

Στο μέτωπο, ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να κερδίζει έδαφος σε ορισμένους τομείς, παρά τις μεγάλες απώλειες, και χωρίς να έχει σημειώσει για την ώρα κάποια σημαντική πρόοδο. Προτεραιότητα του Κρεμλίνου παραμένει η κατάληψη της περιοχής του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία. Τις τελευταίες ημέρες, η πίεση έχει αυξηθεί στην πόλη Ποκρόφσκ, την οποία οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να καταλάβουν εδώ και μήνες. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι περίπου 200 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πόλη, «τον κύριο στόχο των Ρώσων». Το βράδυ της Κυριακής, είχε δηλώσει ότι «σφοδρές μάχες» γίνονται στην πόλη και τα προάστιά της.

Όταν το Τόκιο προσπάθησε να «αποπλανήσει» τον Τραμπ 

Ισραήλ: «Θα απαντήσουμε στη Χαμάς», προειδοποιεί ο Νετανιάχου, «λάβε μέτρα» απαιτούν Σμότριτς και Γκβιρ – Σήμερα το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας

Στην 48η θέση παγκοσμίως η Ελλάδα στον Δείκτη Κράτους Δικαίου για το 2025

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
FrancisFordCoppola2608
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γιατί ο Φράνσις Φορντ Κόπολα εκποιεί τα ρολόγια του

elos_drastis-1
ΕΛΛΑΔΑ

Τον βρήκε η σφαίρα στην καρδιά: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 52χρονου που τον σκότωσε ο ανιψιός του στο Έλος

jam1
ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας Μελίσα σαρώνει την Τζαμάικα με ανέμους 300 χλμ/ώρα – Χωρίς ρεύμα το ένα τρίτο του νησιού

Gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Παρέμβαση από ΗΠΑ για την εκεχειρία στη Γάζα: «Η συμφωνία κρατάει, δεν υπάρχει παραβίαση από τη Χαμάς»

kairos ilios – new
ΕΛΛΑΔΑ

Αίθριος ο καιρός την Τετάρτη – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο

Kazuo-Okada-1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Kazuo Okada: Ο δισεκατομμυριούχος που αναγκάστηκε να «βγάλει στο σφυρί» αμύθητης αξίας έργα τέχνης για να πληρώσει δικηγόρους

routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

georgiasdis_tsimtsili
MEDIA

Νίκος Γεωργιάδης: «Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ποτέ ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα» - Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το νέο σύστημα ΦΠΑ της ΑΑΔΕ υπόσχεται έσοδα αλλά επιβαρύνει τις μικρές επιχειρήσεις

giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3