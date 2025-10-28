28.10.2025 17:05

Δεκατέσσερις νεκροί από αμερικανικά πλήγματα εναντίον «ύποπτων πλοίων» στον ανατολικό Ειρηνικό

Δεκατέσσερις νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός σειράς αμερικανικών πληγμάτων εναντίον τεσσάρων πλοίων στον ανατολικό Ειρηνικό, τα οποία θεωρούνταν ύποπτα για μεταφορά ναρκωτικών.

Η είδηση έγινε γνωστή από ανάρτηση του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, στο Χ, ο οποίος, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι μόλις ένας από τους επιβαίνοντες κατάφερε να επιζήσει, καθώς και ότι οι μεξικανικές Αρχές ανέλαβαν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον μοναδικό επιζώντα από τα τρία πλήγματα που σημειώθηκαν χθες, Δευτέρα 27/10.

Χέγκσεθ: «Αυτοί οι ναρκοτρομοκράτες έχουν σκοτώσει περισσότερους Αμερικανούς από την Αλ Κάιντα»

«Χθες, κατόπιν εντολής του Προέδρου Τραμπ, το Υπουργείο Άμυνας πραγματοποίησε τρεις θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον τεσσάρων σκαφών που λειτουργούσαν υπό την ευθύνη Οργανώσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως Τρομοκρατικές (DTO) και διακινούσαν ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό.

Τα τέσσερα σκάφη ήταν γνωστά στις μυστικές υπηρεσίες μας, διέρχονταν από γνωστές διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών και μετέφεραν ναρκωτικά.

Οκτώ άνδρες ναρκοτρομοκράτες βρίσκονταν στα σκάφη κατά τη διάρκεια της πρώτης επίθεσης. Τέσσερις άνδρες ναρκοτρομοκράτες βρίσκονταν στο πλοίο κατά τη διάρκεια της δεύτερης επίθεσης. Τρεις άνδρες ναρκοτρομοκράτες βρίσκονταν στο πλοίο κατά τη διάρκεια της τρίτης επίθεσης. Συνολικά 14 ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των τριών επιθέσεων, με έναν επιζώντα.

Όλες οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε διεθνή ύδατα χωρίς να υποστούν ζημιά οι αμερικανικές δυνάμεις. Όσον αφορά στον επιζώντα, το USSOUTHCOM ξεκίνησε αμέσως τα τυπικά πρωτόκολλα Έρευνας και Διάσωσης (SAR).

Οι μεξικανικές αρχές SAR δέχτηκαν την υπόθεση και ανέλαβαν την ευθύνη για τον συντονισμό της διάσωσης. Το υπουργείο έχει περάσει πάνω από ΔΥΟ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ υπερασπιζόμενο άλλες πατρίδες. Τώρα, υπερασπιζόμαστε τη δική μας. Αυτοί οι ναρκοτρομοκράτες έχουν σκοτώσει περισσότερους Αμερικανούς από την Αλ Κάιντα και θα αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο. Θα τους εντοπίσουμε, και στη συνέχεια θα τους κυνηγήσουμε και θα τους σκοτώσουμε», έγραψε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας στο Χ.

