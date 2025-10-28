ΗΠΑ: Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας θα προτείνει τον Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι εξέφρασε την πρόθεσή της να προτείνει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης, όπως είπε σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που μετέδωσαν νωρίτερα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα κυβερνητική πηγή.
Η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης αποτελεί διακαή πόθο του Ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος ισχυρίζεται πως έχει τερματίσει αρκετές ένοπλες συγκρούσεις ανά τον κόσμο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.
«Μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ο κόσμος άρχισε να απολαμβάνει περισσότερη ειρήνη», είπε η νεοεκλεγείσα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας στον Αμερικανό πρόεδρο κατά τη συνάντησή τους. «Εντυπωσιάστηκα και με εμπνεύσατε πολύ, κύριε Πρόεδρε», συμπλήρωσε η Σανάε Τακαΐτσι.
