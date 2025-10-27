Συνάντηση Μελόνι–Όρμπαν στη Ρώμη – Στο επίκεντρο Ουκρανία, Μέση Ανατολή και μεταναστευτικό

Συνάντηση με τον Ούγγρο ομόλογό της, Βίκτορ Όρμπαν, είχε σήμερα το απόγευμα στη Ρώμη η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι.

Όπως αναφέρεται σε ανακοινωθέν της ιταλικής κυβέρνησης, «η συνομιλία επέτρεψε να συζητηθούν οι προοπτικές των διμερών σχέσεων και να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά στα κύρια θέματα της διεθνούς επικαιρότητας, με ιδιαίτερη αναφορά στην κατάσταση στην Ουκρανία, στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην ευρωπαϊκή ατζέντα».

«Στα θέματα που συζητήθηκαν, συμπεριλαμβάνονται και πρωτοβουλίες για μια αποτελεσματική και καινοτόμο διαχείριση των μεταναστευτικών ροών», προσθέτει η κυβέρνηση της Ρώμης.

«Οι δυο ηγέτες συζήτησαν και τις ευκαιρίες που προσφέρει το ευρωπαϊκό εργαλείο SAFE, αξιολογώντας ενδεχόμενες κοινές δράσεις της Ιταλίας και της Ουγγαρίας, προς στήριξη των τεχνολογικών και βιομηχανικών ικανοτήτων τους», καταλήγει η ανακοίνωση της κυβέρνησης Μελόνι.

