search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 23:39
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.10.2025 19:19

Εμπλοκή του Τζορτζ Κλούνει στο σκάνδαλο Επστάιν; «Η Γκίσλεϊν Μάξγουελ του έκανε σεξουαλική πράξη» λέει η Βιρτζίνια Τζιουφρέ

27.10.2025 19:19
george clooney 66- new

Βόμβα έριξε μέσα από τα απομνημονεύματά της η Βιρτζίνια Τζιουφρέ, αναφέροντας ότι η Γκίσλεϊν Μάξγουελ ισχυριζόταν ότι έκανε «σεξουαλική πράξη» στον Τζορτζ Κλούνεϊ.

Η Μάξγουελ, που κρίθηκε ένοχη στα τέλη του 2021 για εμπορία ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση για λογαριασμό του θανόντος (τον Αύγουστο του 2019) Αμερικανού χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, καταδικάστηκε το 2022 σε πολυετή κάθειρξη από δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Η Βρετανή, που πρωταγωνιστούσε στις κοσμικές στήλες των ΗΠΑ και της Βρετανίας καυχήθηκε ότι έκανε στοματικό έρωτα στον Αμερικανό σταρ κατά τη διάρκεια ενός πάρτι, υποστηρίζει η Βιρτζίνια Τζιουφρέ, θύμα του Έπσταϊν, στα μεταθανάτια απομνημονεύματά της, όπως αναφέρει η New York Post.

Η Τζιουφρέ, η οποία αυτοκτόνησε τον Απρίλιο, επανέλαβε τους ισχυρισμούς ότι η καταδικασμένη συνεργός του χρηματιστή φέρεται να λάτρευε να καυχιέται για τις περιπέτειές της – αν και αφήνει να εννοηθεί ότι η συγκεκριμένη ιστορία θα μπορούσε να είναι υπερβολική.

«Είτε αυτό ήταν αλήθεια είτε όχι, δεν θα το μάθουμε ποτέ», έγραψε η Τζιουφρέ στα απομνημονεύματα «Nobody’s Girl», τα οποία δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Οι εκπρόσωποι του Κλούνεϊ δεν απάντησαν στο αίτημα της Post για σχολιασμό.

Ο ισχυρισμός – ο οποίος περιλαμβάνει τον ηθοποιό και την κοσμική να έχουν επαφή σε μια τουαλέτα – «κουμπώνει» με έναν ισχυρισμό που είχε κάνει προηγουμένως η Tζιουφρέ για τη Μάξουελ, συμπεριλαμβανομένου του αδημοσίευτου απομνημονεύματός της «The Billionaire’s Playboy Club».

Αποσπάσματα από τα παλιά απομνημονεύματα δημοσιεύθηκαν από δικαστή της Νέας Υόρκης το 2020, τα οποία περιέγραφαν λεπτομερώς τη φερόμενη τάση της Μάξγουελ να καυχιέται για ερωτικές σχέσεις που υποτίθεται ότι είχε με διάσημες προσωπικότητες.

«Μια φορά επέστρεψε ζαλισμένη σαν μαθήτρια με μια έκρηξη πληροφοριών, με όλη την ένταση και τον ενθουσιασμό στη φωνή της που θα νόμιζες ότι ήταν η επόμενη διάδοχος του στέμματος», έγραψε η Τζιούφρε.

«Αλλά είχε κάνει στον Τζορτζ Κλούνεϊ στοματικό σε κάποιο τυχαίο γεγονός… Δεν σταμάτησε ποτέ να το λέει», πρόσθεσε.

Παραμένει ασαφές πότε και πού θα είχε λάβει χώρα ένα τέτοιο γεγονός, με τον Κλούνεϊ να είναι ανάμεσα στα μέλη της ελίτ του Χόλιγουντ που δεν έχουν ποτέ συνδεθεί ή θεαθεί δημόσια με τον 66χρονο Έπσταϊν που αυτοκτόνησε στη φυλακή περιμένοντας κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων.

Πριν από την αυτοκτονία της, η Τζιούφρε, 41 ετών, ήταν από τους πιο ένθερμους επικριτές του Έπσταϊν και της Μάξγουελ καθώς την εκμεταλλεύτηκαν σεξουαλικά όταν ήταν έφηβη.

Η Τζιούφρε έγινε πρωτοσέλιδο όταν κατηγόρησε τον πρίγκιπα Άντριου της Βρετανίας ότι ήταν ένας από τους άνδρες που την κακοποίησαν, με τον γιο της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ Β’ να αναγκάζεται να αποποιηθεί τους βασιλικούς τίτλους του νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μετά από νέες καταστροφικές αποκαλύψεις σχετικά με τη σχέση του με τον Έπσταϊν.

Ο Άντριου αρνείται επίμονα κάθε σχέση με το σκάνδαλο, και μάλιστα ισχυρίστηκε ότι η διαβόητη φωτογραφία του με το χέρι του γύρω από την ανήλικη τότε Τζιούφρε στο σπίτι της Μάξγουελ στο Λονδίνο θα μπορούσε να είναι ψεύτικη.

Ωστόσο, τον Φεβρουάριο του 2022 ήρθε σε δικαστικό συμβιβασμό με την Τζιουφρέ για ένα άγνωστο ποσό. Η βασιλική οικογένεια δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση.

Η Μάξγουελ, 63 ετών σήμερα, εκτίει 20 χρόνια φυλάκισης.

Διαβάστε επίσης:

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβολή 54,3 εκατ. ευρώ σε 42.522 δικαιούχους για ζωοτροφές και ζημιές από Daniel

yamal spiti pike
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιαμάλ ετοιμάζεται να δώσει 11 εκατ. ευρώ για το παλιό σπίτι των Πικέ και Σακίρα (Video)

hamas omiroi
ΚΟΣΜΟΣ

 Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός τού παρέδωσε τη σορό ενός ομήρου στη Γάζα

giannis 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μία ακόμη διάκριση για τον Greek Freak – Παίκτης της εβδομάδας στην Ανατολική Περιφέρεια του NBA

panos routsi suntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Σύνταγμα ξανά ο Πάνος Ρούτσι – Κεράκια και τραγούδια στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

troxaia 55- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 23:38
opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβολή 54,3 εκατ. ευρώ σε 42.522 δικαιούχους για ζωοτροφές και ζημιές από Daniel

yamal spiti pike
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιαμάλ ετοιμάζεται να δώσει 11 εκατ. ευρώ για το παλιό σπίτι των Πικέ και Σακίρα (Video)

hamas omiroi
ΚΟΣΜΟΣ

 Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός τού παρέδωσε τη σορό ενός ομήρου στη Γάζα

1 / 3