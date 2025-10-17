Ο πρίγκιπας Άντριου παραιτείται από τους βασιλικούς τίτλους του

Ο πρίγκιπας Άντριου αποποιείται τους τίτλους του, μεταξύ αυτών και του Δούκα της Υόρκης, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος.

«Σε συζήτηση με τον Βασιλιά και την άμεση και ευρύτερη οικογένειά μου, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι συνεχιζόμενες κατηγορίες εναντίον μου αποσπούν την προσοχή από το έργο της Αυτού Μεγαλειότητας και της Βασιλικής Οικογένειας. Αποφάσισα, όπως πάντα, να βάλω το καθήκον μου προς την οικογένειά μου και τη χώρα μου πάνω απ’ όλα. Επιμένω στην απόφασή μου πριν από πέντε χρόνια να αποστασιοποιηθώ από τη δημόσια ζωή».

«Με τη συμφωνία της Αυτού Μεγαλειότητας, πιστεύουμε ότι πρέπει τώρα να προχωρήσω ένα βήμα παραπέρα. Συνεπώς, δεν θα χρησιμοποιώ πλέον τον τίτλο μου ούτε τις τιμές που μου έχουν απονεμηθεί. Όπως έχω πει προηγουμένως, αρνούμαι κατηγορηματικά τις κατηγορίες εναντίον μου».

Ο Άντριου είχε βρεθεί στο στόχαστρο σχετικά με τους δεσμούς του με τον σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς και το πότε διέκοψε πραγματικά την επαφή μαζί του.

Στη συνέντευξή του στο BBC Newsnight, ο πρίγκιπας Άντριου είχε δηλώσει ότι διέκοψε όλους τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν αφότου φωτογραφήθηκαν μαζί στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 2010.

Αλλά όταν τα email που στάλθηκαν μήνες αργότερα αποκαλύφθηκαν, υποδηλώνοντας ότι ο Άντριου είχε διατηρήσει ιδιωτική επαφή με τον Έπσταϊν. Ανάμεσά τους υπήρχε και το εξής μήνυμα: «Μείνετε σε στενή επαφή και θα παίξουμε κι άλλο σύντομα!»

Η πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Άντριου θα είναι πλέον γνωστή ως Σάρα Φέργκιουσον και όχι πλέον ως Δούκισσα της Υόρκης.

Είχε τη χρήση του τίτλου μετά το διαζύγιο, αλλά καθώς ο πρίγκιπας Άντριου δεν χρησιμοποιεί πλέον τον τίτλο Δούκας της Υόρκης, θα πάψει να είναι γνωστή ως δούκισσα.

Ο πρίγκιπας Άντριου έχει αντιμετωπίσει μια σειρά από σκάνδαλα, συμπεριλαμβανομένης μιας δικαστικής υπόθεσης που διευθέτησε με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, ερωτήματα σχετικά με τα οικονομικά του και την εμπλοκή του με έναν φερόμενο ως Κινέζο κατάσκοπο.

Θα παραμείνει πρίγκιπας – αλλά θα πάψει να είναι ο Δούκας της Υόρκης, ένας τίτλος που έλαβε από τη μητέρα του, την εκλιπούσα Βασίλισσα Ελισάβετ.

Οι αποκαλύψεις για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν συνεχίζουν να πληθαίνουν, κυρίως με την επικείμενη κυκλοφορία ενός βιβλίου μετά θάνατον, αποσπάσματα του οποίου δημοσιεύτηκαν στον Τύπο. Σε αυτό το βιβλίο, η Βιρτζίνια Τζιούφρε, η κύρια κατήγορος του πρίγκιπα Άντριου, αφηγείται τη σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε μαζί του όταν ήταν μόλις 17 ετών.

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία αυτοκτόνησε τον Απρίλιο σε ηλικία 41 ετών, είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη το 2021 κατά του πρίγκιπα Άντριου.

