Ο Oυίλιαμ πιέζει τον Κάρολο να διώξει Φέργκι και Άντριου λόγω του σκανδάλου Επστάιν – Γιατί διστάζει ο βασιλιάς

«Νύχια» βγάζει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για τη Σάρα Φέργκιουσον και τον πρίγκιπα Άντριου εξαιτίας της εμπλοκής τους με τον Τζέφρι Επστάιν, πιέζοντας τον βασιλιά Κάρολο να τους απομακρύνει, σύμφωνα με βασιλική πηγή που μίλησε στην Daily Mail.

Ωστόσο, ο βασιλιάς Κάρολος δεν επιθυμεί να αποκηρύξει πλήρως τη Δούκισσα του Γιορκ και τον αδελφό του πρίγκιπα Άντριου – παρά τις επαφές τους με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν που αυτοκτόνησε στο κελί του – καθώς και οι δύο παραμένουν πιστοί σε εκείνον και στο Στέμμα – σε αντίθεση με τον Χάρι και τη Μέγκαν. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ διαφωνεί ριζικά με τον πατέρα του.

William is urging his father to disown Fergie and Andrew over Epstein scandal… but King fears they could go rogue and values their loyalty https://t.co/WCjyIa7Or0 — Daily Mail (@DailyMail) September 23, 2025

Ο μονάρχης δέχεται τεράστια πίεση από τον γιο του να «διαγράψει» τη «Φέργκι», δούκισσα του Γιορκ, λόγω των μηνυμάτων που έστελνε στον «εξαίρετο φίλο» της Τζέφρι Επστάιν. Μέχρι στιγμής, επτά φιλανθρωπικοί οργανισμοί διακόπτουν δημόσια τις συνεργασίες τους με τη Δούκισσα του Γιορκ Σάρα Φέργκιουσον μέσα σε 24 ώρες, ενώ άλλοι εξετάζουν ακόμα τη θέση τους.

Ωστόσο, προς το παρόν, ο Κάρολος φέρεται να μην θέλει να ξεκόψει δεσμούς, για να ανταποδώσει την πίστη τους και να διασφαλίσει ότι η σύζυγος του αδελφού του δεν θα «ξεφύγει» όπως οι Σάσεξ -Χάρι και Μέγκαν – και να σεβαστεί τις επιθυμίες της αείμνηστης μητέρας του, βασίλισσας Ελισάβετ.

Από την άλλη, ο πιο αυστηρός πρίγκιπας της Ουαλίας είχε κουραστεί ήδη από αυτούς πολύ πριν σκάσει το τελευταίο σκάνδαλο με τη διαρροή του email της Δούκισσας του Γιορκ προς τον Τζέφρι Επστάιν. «Το βλέμμα του καθώς στεκόταν δίπλα στον Άντριου στην κηδεία της Δούκισσας του Κεντ τα λέει όλα», δήλωσε πηγή.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρίγκιπας Άντριου χασκογελούσε στην κηδεία της Δούκισσας του Κεντ με την πρώην του, Σάρα Φέργκιουσον, κάτι που ενόχλησε έντονα τον Ουίλιαμ. «Ο Ουίλιαμ νιώθει ακόμη πιο έντονα από τον βασιλιά ότι ο Άντριου και η Φέργκι είναι ντροπή και θα πιέσει τον πατέρα του να δράσει», πρόσθεσε η πηγή. «Η εικόνα αυτών των δύο να γελάνε σε εκδηλώσεις φαίνεται απαράδεκτη».

Πώς θα αντιδράσει ο βασιλιάς Κάρολος

Ο Κάρολος πιθανότατα θα απαγορεύσει άμεσα στο διαζευγμένο ζευγάρι να εμφανίζεται σε δημόσιες εκδηλώσεις της βασιλικής οικογένειας, όπως τα Χριστούγεννα. Μπορεί επίσης να τους διώξει από το Royal Lodge, την κατοικία τους στο Ουίνδσορ, κάτι που ο Γουίλιαμ φέρεται να απαιτεί ως ελάχιστο μέτρο.



«Η διαφορά ανάμεσα στους Γιορκς και τους Σάσεξ είναι ότι ο Άντριου και η Φέργκιουσον ποτέ δεν έχουν επικρίνει δημόσια τη μοναρχία ή τον Βασιλιά. Οι φίλοι του Άντριου λένε ότι ακόμα και ιδιωτικά δεν έχουν ακούσει ποτέ να λέει αρνητική κουβέντα για τον αδελφό του», σημείωσε η βασιλική πηγή της Daily Mail.

«Ο Βασιλιάς δεν θέλει να κόψει τους δεσμούς με τον αδελφό του, την πρώην νύφη του και εκείνη την πλευρά της οικογένειας. Η αείμνηστη Βασίλισσα, συνειδητοποιώντας ότι η Φέργκι ήταν η μητέρα των εγγονιών της, πάντα είχε αυτή την άποψη, ακόμα κι αν ο Πρίγκιπας Φίλιππος δεν μπορούσε να σταθεί στο ίδιο δωμάτιο με τη Σάρα».

Ωστόσο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Κάρολος βρίσκεται στα… μαχαίρια με τον Ουίλιαμ, ο οποίος θα «πιέσει» τον πατέρα του να ξεκόψει και να τους διώξει από το 30-δωματίων σπίτι τους κοντά στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας φέρεται να θέλει να ζήσουν μόνοι τους, ενώ ο Άντριου φέρεται να αρνήθηκε να μετακομίσει στο μικρότερο Frogmore Cottage.

Η βασιλική πηγή ανέφερε ότι το Παλάτι μπορεί να συμβουλεύσει τη Σάρα Φέργκιουσον να δώσει μια «συνέντευξη mea culpa», αλλά τίποτα παρόμοιο με την καταστροφική συνέντευξη του Άντριου.

Σύμφωνα με emails που δημοσίευσε η Mail on Sunday, η Φέργκι αποκάλεσε τον Επστάιν ως «εξαίρετο φίλο» και ζήτησε «με ταπεινότητα» συγγνώμη για μια συνέντευξη στην οποία τον αποκήρυξε μετά από την αποκάλυψη δανείου 15.000 λιρών που της είχε δώσει.

«Είσαι φίλος, δεν σε είπα παιδεραστή» φαίνεται να λέει.

Αξιοσημείωτο είναι ότι είπε στον καταδικασμένο παιδόφιλο Επστάιν ότι προσπάθησε να κρατήσει απόσταση μόνο για να σώσει τη φήμη της και τη δουλειά της ως συγγραφέας παιδικών βιβλίων.

Μετά τη διαρροή του email της προς τον Τζέφρι Επστάιν, η Σάρα Φέργκιουσον αντίκρισε «κόκκινη κάρτα» από αρκετές φιλανθρωπικές οργανώσεις με τις οποίες συνεργαζόταν.

Sarah Ferguson is 'devastated and wishes she never met Jeffrey Epstein' after email leak saw her dropped as patron by seven charities https://t.co/q6XZLaJypY — Daily Mail (@DailyMail) September 23, 2025

Το Julia’s House, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που βοηθά άρρωστα παιδιά, το οποίο λειτουργούσε υπό την αιγίδα της Σάρα Φέργκιουσον, ανακοίνωσε τη Δευτέρα πρώτο ότι σταματά τη συνεργασία του μαζί της.

«Μετά τις πληροφορίες που αφορούν την αλληλογραφία μεταξύ της δούκισσας του Γιορκ και του Τζέφρι Επστάιν, το Julia’s House αποφάσισε ότι δεν ενδείκνυται να συνεχίσει (η δούκισσα) ως προστάτιδά του», δήλωσε εκπρόσωπος.

Στη συνέχεια, και άλλοι οργανισμοί με τη σειρά τους ανακοίνωσαν ότι σταματούν τη συνεργασία τους με τη Σάρα Φέργκιουσον, όπως το «Children’s Literacy Charity», ή το «Teenage Cancer Trust».

